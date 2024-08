(PRÉVENTE) Accostage 2.0 : s'arrêter pour reprendre son futur en main

📣 Accostage est de retour pour une deuxième édition, avec encore plus d'activités, de musique, de bonne bouffe et de rencontres inspirantes 🎉





Les billets seront en prévente (30% de réduction) du 15 mars au 5 avril. Si tu as participé l'année dernière et que tu veux absolument revenir, ou si tu as manqué ta chance à la première édition, cette opportunité est pour toi ! Seulement 15 places disponibles à ce prix ! 🎟️





QU'EST-CE QU'ACCOSTAGE ? ⚓





Tire ton ancre, rejoins le mouvement ! Accostage est un événement se déroulant à Sherbrooke en juin et s'adressant aux personnes confrontées aux impacts des changements climatiques et à la recherche de solutions pour reprendre le contrôle de leur futur. La crise environnementale laisse sa marque psychosociale, avec plus de 50% de la population québécoise éprouvant de l'écoanxiété. 😔





Cet événement vise donc simultanément à faciliter le soutien de l'éducation à l'environnement, favoriser une santé mentale positive et soutenir le développement de la pensée critique et l'engagement civique des personnes. Accostage contribue à forger des communautés informées, résilientes, et activement engagées dans la résolution des défis socioécologiques. 🌍





ORIGINE DE L'ÉVÉNEMENT 🌱





Depuis les années 2010, les chercheurs signalent une montée de l'impuissance face à la crise écologique. Éco-Motion, un OBNL sherbrookois, agit en tant qu'expert des enjeux psychosociaux des changements climatiques, outillant et soutenant les communautés dans leur adaptation. Nous collaborons avec diverses entreprises et organisations pour rejoindre les communautés et leur offrir une occasion spéciale de se rencontrer et de mieux comprendre leur rôle dans la transition.





À QUOI S'ATTENDRE ? 🌿





6 ateliers expérientiels ayant pour thème la transition socioécologique, la psychologie environnementale et le mieux-être. 🌱

Des performances musicales live et une murale d'art collectif. 🎶

Un énorme potluck communautaire. 🥗

L'accès à toute l'équipe d'Éco-Motion et à une communauté soutenante de gens dans le même processus que toi. 👥

L'accès toute la journée à un parc et à un lac pour vous détendre et recharger vos batteries. 🏞️

Voyez par vous même avec cette vidéo récapitulative de la première édition.





COVOITURAGE 🚗





Voici un document pour faciliter l'offre et la demande de covoiturage.





CONTRIBUTION À L'ÉVÉNEMENT 🤝





Tu souhaites proposer un atelier, une performance musicale, une aide bénévole pour l'organisation ou bien un plat de nourriture à partager ? En échange d'une contribution, tu peux recevoir l'accès à la journée complète gratuitement.





Détails et inscription.





CONTACT 📧





Pour toutes questions concernant l'événement, veuillez contacter [email protected].