Équipe de Compétition - Groupe féminin MU18 2024

Équipe de compétition - Groupe féminin MU18





Camp de printemps et compétitions MU18





Volet qui s’étend du 24 mars 2023 au 16 juin 2024.

Afin d’encadrer sécuritairement les pratiques, les athlètes devront s'engager à s'entraîner avec l'équipe dans le but de participer aux événements.





Ce qui est inclus :

Prêt de l'uniforme, du casque, des épaulettes et le chandail de pratique. La location des plateaux d'entraînement (2x par semaine), sessions vidéos des matchs, la couverture d'un.e thérapeute athlétique certifiée lors des pratiques et matchs ainsi que les frais de membre à Football Québec et à la ligue.

2 chandails (t-shirts) d'équipe





Lieu des activités

Les entraînements réguliers ont lieu au terrain de football du Collège St-Jean-Vianney. Les matchs à domicile ont lieu au Stade Hébert à Saint-Léonard.





Ce que l'athlète doit fournir :

Soulier à crampons, bas, gaine de protection ou 7 pièces en mousse, protecteur buccal





Frais de saison : 475$





*Si vous avez besoin d'un plan de paiement, veuillez écrire au [email protected] ou sélectionner l'option pré-enregistrement.