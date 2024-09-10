Fondation Opération Père Noël

Organisé par

Fondation Opération Père Noël

À propos de cet événement

Cocktail de Noël au profit de la Fondation Opération Père Noël - Édition 2024

1188 Rue Sherbrooke O

Montréal, QC H3A 1H6, Canada

Billet individuel
250 $
Cocktail dinatoire avec bar ouvert dès 18h et nourriture offerte par le restaurant Beatrice. Ambiance festive de Noël, encan silencieux, et animation sont au programme pour vivre un peu de magie dans la magnifique Maison Alcan.
Forfait Corporatif
2 500 $
C'est un billet de groupe, il inclut 10 billets
Inclut 10 billets et visibilité de votre logo en tant que donateur lors de la soirée SVP transmettre votre logo à [email protected]
Ajouter un don pour Fondation Opération Père Noël

$

