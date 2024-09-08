Centre de formation Jean-Paul-Lemay

Offert par

Centre de formation Jean-Paul-Lemay

À propos des adhésions

Demande d'adhésion ou de renouvellement du droit de membre au Centre de formation Jean-Paul-Lemay

Adhésion ou renouvellement de droit de membre
10 $

Pas d'expiration

Votre demande, si approuvée par le Conseil d'administration (CA), vous donnera le droit de voter aux assemblées générales des membres et de déposer, si vous le désirez, un bulletin de candidature en vue d'un poste au CA.
Ajouter un don pour Centre de formation Jean-Paul-Lemay

$

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!