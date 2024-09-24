La boutique de Dunes Nordik

MARCHONS, DONNONS, AIDONS, POUR SE RECONSTRUIRE Découvrez une combinaison imbattable de confort et de performance avec des chaussettes durables, respirantes et offrant un bon maintien, conçues pour un usage sportif et quotidien. Chaussettes du fabricant de la marque populaire OUTWAY. Grandeur unique (M 6-10, F 7 -11) Chaussette d'équipage (Crew sock) Particularités: - Évacuation de l'humidité - Talon/pointe renforcés - Maille de ventilation - Soutien de la voûte plantaire Matériel: 94% Polyester, 6% Élastique Entretien: Laver à la machine à l'eau froide, sécher à basse température, ne pas blanchir, repasser ou nettoyer à sec. Les commandes seront prêtes à être livrées à partir du début décembre 2024 pour réception pour Noël 2024. Frais de livraison : 7$ Possibilité de venir chercher la commande au Centre Se Reconstruire au 67 Ste-Élizabeth, Longueuil, Qc, J4H 1J3. Une notification par courriel vous sera envoyée afin de vous avertir quand venir chercher votre commande. Points de chute à Lorraine et Repentigny

