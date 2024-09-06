Souper spectacle du Centre Horizon

- Logo du partenaire présentateur sur toutes les communications de l'événement - Mention spéciale du partenaire à titre de présentateur officiel lors de l'événement - Opportunité d’allocution pour un représentant - Logo sur les cartons de table, le plan de table et les supports visuels pendant la soirée - 8 places réservées

- Logo du partenaire présentateur sur toutes les communications de l'événement - Mention spéciale du partenaire à titre de présentateur officiel lors de l'événement - Opportunité d’allocution pour un représentant - Logo sur les cartons de table, le plan de table et les supports visuels pendant la soirée - 8 places réservées

Plus de détails...