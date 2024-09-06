Souper spectacle du Centre Horizon

- Logo du partenaire présentateur sur toutes les communications de l'événement
- Mention spéciale du partenaire à titre de présentateur officiel lors de l'événement
- Opportunité d’allocution pour un représentant
- Logo sur les cartons de table, le plan de table et les supports visuels pendant la soirée
- 8 places réservées
Partenaire divertissement
5 000 $
C'est un billet de groupe, il inclut 6 billets
- Logo du partenaire associé au spectacle sur toutes les
communications de l’événement
- Mention spéciale du partenaire comme commanditaire lors du spectacle
- Logo sur les cartons de table et les supports visuels pendant la soirée
- 6 places réservées
Partenaire gourmand
2 500 $
C'est un billet de groupe, il inclut 4 billets
- Logo du partenaire sur les menus et affichages de l'espace de restauration
- Mention spéciale et remerciement du partenaire avant de manger
- 4 places réservées
Partenaire cocktail
1 000 $
- Logo du partenaire sur les affichages pendant le cocktail
- Possibilité de nommer le cocktail en l’honneur du partenaire
- Mention spéciale du partenaire comme commanditaire des cocktails et des vins lors de l’arrivée
Partenaire Chiasson-Gauvreau
5 000 $
C'est un billet de groupe, il inclut 6 billets
- Logo de Chiasson Gauvreau sur certaines communications de l’événement
- Mention spéciale de Chiasson Gauvreau comme commanditaire
- Logo sur les cartons de table et les supports visuels pendant la soirée
- 6 places réservées
Table - 3 places supp.
525 $
C'est un billet de groupe, il inclut 3 billets
D.P.
D.P.
Gratuité
Gratuit
Ajouter un don pour Centre multifonctionnel Horizon
$
