La boutique de la Société d'histoire du Plateau-Mont-Royal

Dictionnaire historique du Plateau Mont-Royal Auteurs : Justin Bur, Yves Desjardins, Jean-Claude Robert, Bernard Vallée et Joshua Wolfe Éditions : Écosociété Prix spécial : 35 $ Le Plateau Mont-Royal porte aujourd'hui une bonne partie de l'identité culturelle de Montréal. Mais au-delà du boulevard Saint-Laurent et de l'avenue du Mont-Royal, de Michel Tremblay et de Leonard Cohen, connaissez-vous vraiment ce quartier? Saviez-vous qu'un ruisseau coulait autrefois du sommet du mont Royal jusqu'au fleuve, en passant par le parc La Fontaine? Avez-vous déjà entendu parler des abattoirs et de leurs odeurs nauséabondes dans le village De Lorimier? Des grandes fêtes foraines au Jardin Guilbault et des bals masqués sur glace au Stadium le Montagnard? De la grève des midinettes de 1937? C'est à toutes ces histoires (et bien d'autres!) que vous convie le Dictionnaire historique du Plateau Mont-Royal. Soutenu par une iconographie remarquable et souvent méconnue, ce dictionnaire présente en 600 entrées les individus et les familles, les communautés et les religions, les luttes sociales et politiques, les commerces et les industries, les arts, la toponymie et l'architecture qui ont contribué à forger l'identité du quartier au fil du temps. Jadis territoire de chasse des Autochtones, l'espace qui s'étend à l'est du mont Royal, au-dessus du centre-ville, a d'abord été une vaste campagne où se trouvaient vergers, pâturages et carrières de pierre. Le Plateau tel que nous le connaissons a été principalement construit entre 1890 et 1940 à l'initiative de grands propriétaires terriens et de promoteurs immobiliers, au moment où la zone s'urbanisait. Traversé par la Main, c'est un corridor d'immigration où se rencontrent les cultures et les langues: Canadiens français et Anglophones, puis Juifs, Irlandais, Italiens, Grecs, Portugais... Pôle de la confection de vêtements, il a longtemps été un quartier populaire, avec ses logements surpeuplés et ses ruelles animées. C'est en même temps le lieu de somptueuses demeures bourgeoises et d'églises majestueuses. À présent, on ne compte plus les artistes qui l'ont adopté et les oeuvres qu'il a inspirées. Une chose est certaine: en consultant cet ouvrage d'une richesse inouïe, vous ne verrez jamais plus les rues du Plateau de la même façon!

