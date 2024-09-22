La boutique de la Société d'histoire du Plateau-Mont-Royal
Frère Young. Litanies de Saint Viateur - ÉDITION PAPIER
15 $
Frère Young. Litanies de Saint Viateur
Auteur : Kevin Cohalan
Éditions : Histoire Québec dans la Collection Société d'histoire du Plateau-Mont-Royal
Ce livre, plus que centenaire et jusque-là inédit, est une curiosité en soi dans le temps présent. Rédigé au 19e siècle en s’inspirant des cérémonies de l’Église catholique, il répondait au vœu de Mgr Bourget de cultiver la dévotion au saint patron des Clercs de Saint Viateur. En le parcourant, on se rend bien vite compte qu’il y a là bien plus qu’une prière. On y retrouve à travers les invocations du Frère Young, son engagement profond dans la vie religieuse et son attachement à ses élèves, son amour de la beauté dans la nature aussi bien que son inquiétude pour le comportement de certains des membres de sa communauté. Preuve qu’il était bien lucide malgré son handicap de surdi-mutité.
C’est un long poème sur plus de mille invocations sans aucune répétition!
Frère Young. Litanies de Saint Viateur
Auteur : Kevin Cohalan
Éditions : Histoire Québec dans la Collection Société d'histoire du Plateau-Mont-Royal
Ce livre, plus que centenaire et jusque-là inédit, est une curiosité en soi dans le temps présent. Rédigé au 19e siècle en s’inspirant des cérémonies de l’Église catholique, il répondait au vœu de Mgr Bourget de cultiver la dévotion au saint patron des Clercs de Saint Viateur. En le parcourant, on se rend bien vite compte qu’il y a là bien plus qu’une prière. On y retrouve à travers les invocations du Frère Young, son engagement profond dans la vie religieuse et son attachement à ses élèves, son amour de la beauté dans la nature aussi bien que son inquiétude pour le comportement de certains des membres de sa communauté. Preuve qu’il était bien lucide malgré son handicap de surdi-mutité.
C’est un long poème sur plus de mille invocations sans aucune répétition!
Frère Young. Litanies de Saint Viateur - ÉDITION NUMÉRIQUE
10 $
Frère Young. Litanies de Saint Viateur
Auteur : Kevin Cohalan
Éditions : Histoire Québec dans la Collection Société d'histoire du Plateau-Mont-Royal
Ce livre, plus que centenaire et jusque-là inédit, est une curiosité en soi dans le temps présent. Rédigé au 19e siècle en s’inspirant des cérémonies de l’Église catholique, il répondait au vœu de Mgr Bourget de cultiver la dévotion au saint patron des Clercs de Saint Viateur. En le parcourant, on se rend bien vite compte qu’il y a là bien plus qu’une prière. On y retrouve à travers les invocations du Frère Young, son engagement profond dans la vie religieuse et son attachement à ses élèves, son amour de la beauté dans la nature aussi bien que son inquiétude pour le comportement de certains des membres de sa communauté. Preuve qu’il était bien lucide malgré son handicap de surdi-mutité.
C’est un long poème sur plus de mille invocations sans aucune répétition!
Frère Young. Litanies de Saint Viateur
Auteur : Kevin Cohalan
Éditions : Histoire Québec dans la Collection Société d'histoire du Plateau-Mont-Royal
Ce livre, plus que centenaire et jusque-là inédit, est une curiosité en soi dans le temps présent. Rédigé au 19e siècle en s’inspirant des cérémonies de l’Église catholique, il répondait au vœu de Mgr Bourget de cultiver la dévotion au saint patron des Clercs de Saint Viateur. En le parcourant, on se rend bien vite compte qu’il y a là bien plus qu’une prière. On y retrouve à travers les invocations du Frère Young, son engagement profond dans la vie religieuse et son attachement à ses élèves, son amour de la beauté dans la nature aussi bien que son inquiétude pour le comportement de certains des membres de sa communauté. Preuve qu’il était bien lucide malgré son handicap de surdi-mutité.
C’est un long poème sur plus de mille invocations sans aucune répétition!
Dans l'œil de Marie-Ange Leduc
25 $
Dans l'œil de Marie-Ange Leduc - Scènes de rue, Laurier Est (1920-1930)
Auteur : Dominique Nantel Bergeron
Éditions : Histoire Québec dans la Collection Société d'histoire du Plateau-Mont-Royal
Dédicace de Dany Laferrière
Marie-Ange Leduc a entre 19 et 29 ans quand elle mitraille de sa caméra ses neveux, sa nièce et ses fils. Par la magie de ses images, les couples se forment, les petits naissent, grandissent, envahissent la rue. En toile de fond, le quartier Laurier Est émerge de la terre. C’était il y a cent ans.
* * *
« J’ai suivi ces récits, je dirais, rue par rue, maison par maison, et bien sûr saison après saison. La première raison de mon goût pour ces chroniques, c’est mon amitié pour Dominique Nantel Bergeron, et parce que la regarder remonter son arbre pour en cueillir les fruits les plus tendres, ceux de l’enfance, me permettait de mieux la connaître. Le fait que ce soit dans son cas un pommier ne m’a pas empêché d’y voir un manguier. De faire miennes des émotions si intimes de sa part qu’elles caressent la racine de sa sensibilité. Plus Dominique remontait dans le temps, plus nos branches s’entrelaçaient. Mais la raison, c’est son ton calme.
Qui n’exclut pourtant pas la guerre, ni les difficultés d’une époque imprévisible, et surtout sa capacité à croiser de grands événements à de vifs éclats de la vie la plus ordinaire. C’est de ce frottement que jaillit l’émotion qui, elle, touche au cœur. »
Dany Laferrière, 5 août 2023
Dans l'œil de Marie-Ange Leduc - Scènes de rue, Laurier Est (1920-1930)
Auteur : Dominique Nantel Bergeron
Éditions : Histoire Québec dans la Collection Société d'histoire du Plateau-Mont-Royal
Dédicace de Dany Laferrière
Marie-Ange Leduc a entre 19 et 29 ans quand elle mitraille de sa caméra ses neveux, sa nièce et ses fils. Par la magie de ses images, les couples se forment, les petits naissent, grandissent, envahissent la rue. En toile de fond, le quartier Laurier Est émerge de la terre. C’était il y a cent ans.
* * *
« J’ai suivi ces récits, je dirais, rue par rue, maison par maison, et bien sûr saison après saison. La première raison de mon goût pour ces chroniques, c’est mon amitié pour Dominique Nantel Bergeron, et parce que la regarder remonter son arbre pour en cueillir les fruits les plus tendres, ceux de l’enfance, me permettait de mieux la connaître. Le fait que ce soit dans son cas un pommier ne m’a pas empêché d’y voir un manguier. De faire miennes des émotions si intimes de sa part qu’elles caressent la racine de sa sensibilité. Plus Dominique remontait dans le temps, plus nos branches s’entrelaçaient. Mais la raison, c’est son ton calme.
Qui n’exclut pourtant pas la guerre, ni les difficultés d’une époque imprévisible, et surtout sa capacité à croiser de grands événements à de vifs éclats de la vie la plus ordinaire. C’est de ce frottement que jaillit l’émotion qui, elle, touche au cœur. »
Dany Laferrière, 5 août 2023
Cinq ans de bulletins d'histoire du Plateau-Mont-Royal
45 $
Cinq ans de bulletins d'histoire du Plateau-Mont-Royal (2016-2021), Volume II
Auteurs : Richard Ouellet et collaborateurs
Éditions : Société d'histoire du Plateau-Mont-Royal
Cinq ans de bulletins d'histoire du Plateau-Mont-Royal (2016-2021), Volume II
Auteurs : Richard Ouellet et collaborateurs
Éditions : Société d'histoire du Plateau-Mont-Royal
À la recherche du Plateau d'antan
20 $
À la recherche du Plateau d'antan - Témoignage de Roger Richard (1924-2015)
Auteur : Huguette Loubert
Éditions : Société d'histoire du Plateau-Mont-Royal
Ces propos ont été recueillis entre 2011 et 2014, lors d'une quête de témoignages pour la Société d'histoire du Plateau Mont-Royal. Roger Richard a bien voulu raconter l'histoire de sa famille immigrante, son enfance à partir de 1924 sur la rue Laval, du retour de la famille en France pendant la Grande Dépression pour revenir à Montréal un an plus tard... De l'achat en 1932, par ses grands-parents, d'une maison rue Drolet que ses parents partageront. Il y a fini ses jours en 2015 à l'âge de 91 ans.
Il nous parle de la vie du quartier multiethnique, de ses études, de sa vie professionnelle diversifiée modelée par son intérêt pour les sciences et les arts.
Cet homme d'une culture exceptionnelle, curieux de tous les aspects de la vie, était audacieux dans ses projets et rigoureux. Tout en étant très attaché à la tradition et à l'histoire de sa famille protestante, il était ouvert à la différence et à l'innovation.
L'auteure, Huguette Loubert, publicitaire et communicatrice à la retraite, membre du Conseil d'administration de la Société d'histoire du Plateau Mont-Royal, dirige le Centre de documentation et d'archives de la SHP depuis sa mise sur pied en 2011 jusqu'en 2023. Son intérêt pour l'histoire et la généalogie fait partie de sa vie depuis toujours!
À la recherche du Plateau d'antan - Témoignage de Roger Richard (1924-2015)
Auteur : Huguette Loubert
Éditions : Société d'histoire du Plateau-Mont-Royal
Ces propos ont été recueillis entre 2011 et 2014, lors d'une quête de témoignages pour la Société d'histoire du Plateau Mont-Royal. Roger Richard a bien voulu raconter l'histoire de sa famille immigrante, son enfance à partir de 1924 sur la rue Laval, du retour de la famille en France pendant la Grande Dépression pour revenir à Montréal un an plus tard... De l'achat en 1932, par ses grands-parents, d'une maison rue Drolet que ses parents partageront. Il y a fini ses jours en 2015 à l'âge de 91 ans.
Il nous parle de la vie du quartier multiethnique, de ses études, de sa vie professionnelle diversifiée modelée par son intérêt pour les sciences et les arts.
Cet homme d'une culture exceptionnelle, curieux de tous les aspects de la vie, était audacieux dans ses projets et rigoureux. Tout en étant très attaché à la tradition et à l'histoire de sa famille protestante, il était ouvert à la différence et à l'innovation.
L'auteure, Huguette Loubert, publicitaire et communicatrice à la retraite, membre du Conseil d'administration de la Société d'histoire du Plateau Mont-Royal, dirige le Centre de documentation et d'archives de la SHP depuis sa mise sur pied en 2011 jusqu'en 2023. Son intérêt pour l'histoire et la généalogie fait partie de sa vie depuis toujours!
Histoire du Mile End
40 $
Histoire du Mile End
Auteur : Yves Desjardins
Éditions : Septentrion
Prix spécial : 40 $
Le Mile End constitue un espace unique à Montréal. Haut lieu de la «branchitude» planétaire, incubateur de nouvelles tendances culturelles et de la scène alternative, c'est entre autres le quartier des bagels et des anciennes manufactures de vêtements converties en ateliers d'artistes. Pourtant, pendant plus d'un siècle, le Mile End était surtout un lieu de passage, une zone tampon coincée entre l'Est canadien-français et l'Ouest anglo-protestant et traversée par la «Main» et l'avenue du Parc. Anciennement associé à la pauvreté, c'était aussi un espace de métissage social et culturel où l'empreinte de plusieurs générations d'immigrants est toujours visible. Plonger dans l'histoire de ce quartier permet de découvrir la clef de sa diversité et de son dynamisme. De l'époque des artisans canadiens-français travaillant dans ses carrières à celle des créateurs contemporains, en passant par le quartier juif de Mordecai Richler ou celui des Irlandais de l'église St. Michael, l'identité du Mile End ne cesse de se renouveler.
Histoire du Mile End
Auteur : Yves Desjardins
Éditions : Septentrion
Prix spécial : 40 $
Le Mile End constitue un espace unique à Montréal. Haut lieu de la «branchitude» planétaire, incubateur de nouvelles tendances culturelles et de la scène alternative, c'est entre autres le quartier des bagels et des anciennes manufactures de vêtements converties en ateliers d'artistes. Pourtant, pendant plus d'un siècle, le Mile End était surtout un lieu de passage, une zone tampon coincée entre l'Est canadien-français et l'Ouest anglo-protestant et traversée par la «Main» et l'avenue du Parc. Anciennement associé à la pauvreté, c'était aussi un espace de métissage social et culturel où l'empreinte de plusieurs générations d'immigrants est toujours visible. Plonger dans l'histoire de ce quartier permet de découvrir la clef de sa diversité et de son dynamisme. De l'époque des artisans canadiens-français travaillant dans ses carrières à celle des créateurs contemporains, en passant par le quartier juif de Mordecai Richler ou celui des Irlandais de l'église St. Michael, l'identité du Mile End ne cesse de se renouveler.
Dictionnaire historique du Plateau Mont-Royal
35 $
Dictionnaire historique du Plateau Mont-Royal
Auteurs : Justin Bur, Yves Desjardins, Jean-Claude Robert, Bernard Vallée et Joshua Wolfe
Éditions : Écosociété
Prix spécial : 35 $
Le Plateau Mont-Royal porte aujourd'hui une bonne partie de l'identité culturelle de Montréal. Mais au-delà du boulevard Saint-Laurent et de l'avenue du Mont-Royal, de Michel Tremblay et de Leonard Cohen, connaissez-vous vraiment ce quartier? Saviez-vous qu'un ruisseau coulait autrefois du sommet du mont Royal jusqu'au fleuve, en passant par le parc La Fontaine? Avez-vous déjà entendu parler des abattoirs et de leurs odeurs nauséabondes dans le village De Lorimier? Des grandes fêtes foraines au Jardin Guilbault et des bals masqués sur glace au Stadium le Montagnard? De la grève des midinettes de 1937? C'est à toutes ces histoires (et bien d'autres!) que vous convie le Dictionnaire historique du Plateau Mont-Royal. Soutenu par une iconographie remarquable et souvent méconnue, ce dictionnaire présente en 600 entrées les individus et les familles, les communautés et les religions, les luttes sociales et politiques, les commerces et les industries, les arts, la toponymie et l'architecture qui ont contribué à forger l'identité du quartier au fil du temps. Jadis territoire de chasse des Autochtones, l'espace qui s'étend à l'est du mont Royal, au-dessus du centre-ville, a d'abord été une vaste campagne où se trouvaient vergers, pâturages et carrières de pierre. Le Plateau tel que nous le connaissons a été principalement construit entre 1890 et 1940 à l'initiative de grands propriétaires terriens et de promoteurs immobiliers, au moment où la zone s'urbanisait. Traversé par la Main, c'est un corridor d'immigration où se rencontrent les cultures et les langues: Canadiens français et Anglophones, puis Juifs, Irlandais, Italiens, Grecs, Portugais... Pôle de la confection de vêtements, il a longtemps été un quartier populaire, avec ses logements surpeuplés et ses ruelles animées. C'est en même temps le lieu de somptueuses demeures bourgeoises et d'églises majestueuses. À présent, on ne compte plus les artistes qui l'ont adopté et les oeuvres qu'il a inspirées. Une chose est certaine: en consultant cet ouvrage d'une richesse inouïe, vous ne verrez jamais plus les rues du Plateau de la même façon!
Dictionnaire historique du Plateau Mont-Royal
Auteurs : Justin Bur, Yves Desjardins, Jean-Claude Robert, Bernard Vallée et Joshua Wolfe
Éditions : Écosociété
Prix spécial : 35 $
Le Plateau Mont-Royal porte aujourd'hui une bonne partie de l'identité culturelle de Montréal. Mais au-delà du boulevard Saint-Laurent et de l'avenue du Mont-Royal, de Michel Tremblay et de Leonard Cohen, connaissez-vous vraiment ce quartier? Saviez-vous qu'un ruisseau coulait autrefois du sommet du mont Royal jusqu'au fleuve, en passant par le parc La Fontaine? Avez-vous déjà entendu parler des abattoirs et de leurs odeurs nauséabondes dans le village De Lorimier? Des grandes fêtes foraines au Jardin Guilbault et des bals masqués sur glace au Stadium le Montagnard? De la grève des midinettes de 1937? C'est à toutes ces histoires (et bien d'autres!) que vous convie le Dictionnaire historique du Plateau Mont-Royal. Soutenu par une iconographie remarquable et souvent méconnue, ce dictionnaire présente en 600 entrées les individus et les familles, les communautés et les religions, les luttes sociales et politiques, les commerces et les industries, les arts, la toponymie et l'architecture qui ont contribué à forger l'identité du quartier au fil du temps. Jadis territoire de chasse des Autochtones, l'espace qui s'étend à l'est du mont Royal, au-dessus du centre-ville, a d'abord été une vaste campagne où se trouvaient vergers, pâturages et carrières de pierre. Le Plateau tel que nous le connaissons a été principalement construit entre 1890 et 1940 à l'initiative de grands propriétaires terriens et de promoteurs immobiliers, au moment où la zone s'urbanisait. Traversé par la Main, c'est un corridor d'immigration où se rencontrent les cultures et les langues: Canadiens français et Anglophones, puis Juifs, Irlandais, Italiens, Grecs, Portugais... Pôle de la confection de vêtements, il a longtemps été un quartier populaire, avec ses logements surpeuplés et ses ruelles animées. C'est en même temps le lieu de somptueuses demeures bourgeoises et d'églises majestueuses. À présent, on ne compte plus les artistes qui l'ont adopté et les oeuvres qu'il a inspirées. Une chose est certaine: en consultant cet ouvrage d'une richesse inouïe, vous ne verrez jamais plus les rues du Plateau de la même façon!
La maison de fous
25 $
La maison de fous - Le Québec s'adapte à l'expérience d'oublier ses grands Québécois comme s'il portait une camisole de force, récit
Auteur : Marie-Josée Hudon
Éditions Siècle Ouf
La maison de fous - Le Québec s'adapte à l'expérience d'oublier ses grands Québécois comme s'il portait une camisole de force, récit
Auteur : Marie-Josée Hudon
Éditions Siècle Ouf
L'Avenue du Parc et son histoire
35 $
L'Avenue du Parc et son histoire : témoin privilégié de la diversité montréalaise
Auteur : Yves Desjardins
Éditions : Septentrion
La rue revêt de multiples identités : voie de passage, lieu des interactions du quotidien, à la fois communautaire et marchande, c’est l’un des fondements de la ville. L’avenue du Parc montréalaise en témoigne remarquablement: porte d’entrée du parc du Mont-Royal, on a d’abord voulu la réserver aux classes privilégiées. Ensuite devenue le boulevard des rêves de plusieurs générations d’immigrants, elle acquiert un caractère particulièrement hétéroclite, en raison de l’enchevêtrement de ses multiples fonctions. En dépit de cela, l’avenue du Parc suscite pourtant un fort attachement: en témoignent les mobilisations provoquées par les tentatives de la renommer, sans équivalent dans l’histoire montréalaise. On a dit qu’elle avait «le charme du désordre», ou, selon les mots de Dinu Bumbaru d’Héritage Montréal : « C’est tout croche, mais il y a une âme très forte sur Parc. » C’est à la découverte de cette âme que cet ouvrage vous invite.
L'Avenue du Parc et son histoire : témoin privilégié de la diversité montréalaise
Auteur : Yves Desjardins
Éditions : Septentrion
La rue revêt de multiples identités : voie de passage, lieu des interactions du quotidien, à la fois communautaire et marchande, c’est l’un des fondements de la ville. L’avenue du Parc montréalaise en témoigne remarquablement: porte d’entrée du parc du Mont-Royal, on a d’abord voulu la réserver aux classes privilégiées. Ensuite devenue le boulevard des rêves de plusieurs générations d’immigrants, elle acquiert un caractère particulièrement hétéroclite, en raison de l’enchevêtrement de ses multiples fonctions. En dépit de cela, l’avenue du Parc suscite pourtant un fort attachement: en témoignent les mobilisations provoquées par les tentatives de la renommer, sans équivalent dans l’histoire montréalaise. On a dit qu’elle avait «le charme du désordre», ou, selon les mots de Dinu Bumbaru d’Héritage Montréal : « C’est tout croche, mais il y a une âme très forte sur Parc. » C’est à la découverte de cette âme que cet ouvrage vous invite.
La Bolduc
15 $
La Bolduc - La vie de Mary Traves
Auteur : David Lonergan
Discographie présentée et établie par Michel Picard
Éditions : Mémoire et patrimoine
La vie de la célèbre chanteuse étudiée dans le contexte social de son temps. C'est toute la première moitié du 20e siècle qui revit à travers l'histoire de cette Gaspésienne, qui s'exile à Montréal à l'âge de 13 ans. C'est aussi une partie de l'histoire de la chanson populaire québécoise qui nous est relatée à travers le vécu de la Bolduc
La Bolduc - La vie de Mary Traves
Auteur : David Lonergan
Discographie présentée et établie par Michel Picard
Éditions : Mémoire et patrimoine
La vie de la célèbre chanteuse étudiée dans le contexte social de son temps. C'est toute la première moitié du 20e siècle qui revit à travers l'histoire de cette Gaspésienne, qui s'exile à Montréal à l'âge de 13 ans. C'est aussi une partie de l'histoire de la chanson populaire québécoise qui nous est relatée à travers le vécu de la Bolduc
Vie de quartier
20 $
Vie de quartier
Auteur : Alain Chagnon
Ce catalogue de photographies en noir et blanc du photographe Alain Chagnon accompagnait l'exposition Vie de quartier présentée sur l'Avenue du Mont-Royal du 4 août au 31 octobre 2015.
alainchagnon.com
Vie de quartier
Auteur : Alain Chagnon
Ce catalogue de photographies en noir et blanc du photographe Alain Chagnon accompagnait l'exposition Vie de quartier présentée sur l'Avenue du Mont-Royal du 4 août au 31 octobre 2015.
alainchagnon.com
La folle entreprise : Sur les pas de Jeanne Mance
20 $
La folle entreprise : Sur les pas de Jeanne Mance
Un film de Annabel Loyola (DVD)
Documentaire 58 min français 2010
Fascinée par le destin singulier de Jeanne Mance (1606-1673), dont le rôle majeur de cofondatrice de Montréal est resté dans l’oubli, la cinéaste décide de partir à la recherche des motivations qui ont poussé une femme ni veuve, ni mariée, ni religieuse au XVIIe siècle à partir vers l’inconnu et à se dépasser dans un contexte hostile pour fonder une ville il y a plus de trois siècles.
La folle entreprise : Sur les pas de Jeanne Mance
Un film de Annabel Loyola (DVD)
Documentaire 58 min français 2010
Fascinée par le destin singulier de Jeanne Mance (1606-1673), dont le rôle majeur de cofondatrice de Montréal est resté dans l’oubli, la cinéaste décide de partir à la recherche des motivations qui ont poussé une femme ni veuve, ni mariée, ni religieuse au XVIIe siècle à partir vers l’inconnu et à se dépasser dans un contexte hostile pour fonder une ville il y a plus de trois siècles.
En mémoire de lui
5 $
En mémoire de lui - Congrégation du Très-Saint-Sacrement, Histoire de la Province Saint-Jean-Baptiste
Auteur : Chantal Poulin
Publication : Congrégation du Très-Saint-Sacrement, 2013
En mémoire de lui - Congrégation du Très-Saint-Sacrement, Histoire de la Province Saint-Jean-Baptiste
Auteur : Chantal Poulin
Publication : Congrégation du Très-Saint-Sacrement, 2013
Ajouter un don pour Société d'histoire du Plateau-Mont-Royal
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!