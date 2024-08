Le Ciné-club de La Cenne présente BUNGALOW, en présence de la réalisatrice Lawrence Côté-Collins.





Date: Jeudi 9 mai 2024

Heure: 19 h 30

Ouverture des portes: 19h





Lieu: La Cenne (7755 Boul St-Laurent, suite 300)





Prix: - Admission générale : 10 $ (frais et taxes inclus)

- Tarif étudiant : 7$ (frais et taxes inclus)

- Tarif 12 ans et moins : 5$ (frais et taxes inclus)





/!\ Malheureusement, la salle du ciné-club n'est pas accessible aux personnes à mobilité réduite.





🍺🍿 Bière et popcorn seront vendus sur place

Merci à notre partenaire EtOH Brasserie!

etohbrasserie.com





SYNOPSIS

Un jeune couple achète une maison pourrie avec l'intention de la transformer en la maison de leurs rêves. Mais plus les rénovations progressent, plus leur vie se transforme en cauchemar. Bungalow est une comédie-dramatique qui reflète les anxiétés financières, sociales et sexuelles que génère notre société de performance sur les millénariaux.





Réalisé par Lawrence Côté-Collins

Écrit par Alexandre Auger et Lawrence Côté-Collins

Année: 2022

Genre: Drame

Durée: 1h41

Classement: 13 ans et +





BANDE-ANNONCE: https://www.youtube.com/watch?v=t15MN26RL6I

ÉVÉNEMENT FACEBOOK: https://fb.me/e/525DpjnIH





FESTIVALS

Talinn Black Nights Film Festival (Estonie)

Festival du Film francophone d’Angoulême (France)





Chaque représentation de la saison 2023-2024 sera précédée d'un court métrage issu du catalogue de Wapikoni Mobile!





Ce mois-ci:

GROS CHAT de Jani Bellefleur-Kaltush

Siméon Malec, animateur à la radio Pakueshikan FM, reçoit Marie-Soleil Bellefleur à l’antenne pour discuter d’une nouvelle réglementation concernant les filets à saumon. À leur grand dam, le duo se voit constamment interrompu par des appels de plus en plus inquiétants… Il parait qu’un lion aurait été aperçu dans la communauté!