Le Rythme Digital x WAAAVY RECORDS présentent WAAAVE Line
7 $
Le Rythme Digital (diffusé sur Choq.ca) et WAAAVY RECORDS vous invitent au Bar La SHOP pour WAAAVE Line, une soirée qui ne ressemble à aucune autre. Si vous cherchez une excuse pour esquiver vos obligations du vendredi soir, c’est ici que ça se passe : des DJ sets qui vont vous faire voyager entre Global Bass, House, Baile Funk, et Rap. De la sueur, des beats et des surprises à la sauce montréalaise...
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!