Maison des Jeunes de Saint Donat

Organisé par

Maison des Jeunes de Saint Donat

À propos de cet événement

Commandites - Tournoi de golf MDJ St-Donat

92 Rte 329

Saint-Donat-de-Montcalm, QC J0T 2C0, Canada

Commandite Vedette 5000$
5 000 $
- Le Tournoi partera votre nom - Oriflamme à votre effigie sur le terrain de golf toute la journée et par la suite, devant la maison des jeunes pendant l’année* - Photobooth professionnel à votre nom (affiche Coroplast) avec votre logo imprimé sur toutes les photos distribuées (courriel et impression sur place) - Article promotionnel avec votre logo distribué à tous les joueurs et bénévoles - 2 billets pour le tournoi de golf avec voiturette, souper-spectacle inclus - Message de remerciement personnalisé sur les médias sociaux de la Maison des jeunes accompagné d'une photo - Affichage dans le journal à l'automne 2024 avec le texte "MDJ Tournoi de Golf" - Message de remerciement au micro lors du souper-spectacle - Message du commanditaire au micro lors du souper-spectacle (2 minutes) - Logo dans le programme de la journée en VEDETTE *Pendant les heures d’ouverture de la MDJ lorsque le temps le permet.
Commandite Diamant 2500$
2 500 $
- Oriflamme avec le logo des 3 commanditaires vedettes sur le terrain de golf toute la journée et par la suite, devant la maison des jeunes pendant l’année* - Centres de table pendant le souper avec le logo des 3 commanditaires vedettes - 1 billets pour le tournoi de golf avec voiturette, souper-spectacle inclus - Message de remerciement personnalisé sur les médias sociaux de la Maison des jeunes accompagné d'une photo - Affichage dans le journal à l'automne 2024 avec le texte "MDJ Tournoi de Golf" - Message de remerciement au micro lors du souper-spectacle - Message du commanditaire au micro lors du souper-spectacle (2 minutes) - Logo dans le programme de la journée dans la catégorie DIAMANT
Commandite Platine 1000$
1 000 $
- Pancarte Coroplast avec votre logo sur 10 kart de golf, inscrit “Commanditaire Platine” - Pancarte Coroplast avec les 3 logos de la catégorie PLATINE tout au long de la journée, du souper et durant le spectacle - Message de remerciement personnalisé sur les médias sociaux de la Maison des jeunes accompagné d'une photo - Message de remerciement au micro lors du souper-spectacle - Logo dans le programme de la journée dans la catégorie PLATINE
Commandite Or 500$
500 $
- Animation d'un trou au nom du commanditaire, pouvant être gérée soit par le commanditaire lui-même, soit par les bénévoles et les jeunes de la MDJ - Pancarte Coroplast avec votre logo (12’’ X 18’’) placée à un trou durant le tournoi puis dans la salle de réception pour le souper et la soirée - Message de remerciement groupé de la catégorie OR sur les médias sociaux de la Maison des jeunes - Message de remerciement au micro lors du souper-spectacle - Logo dans le programme de la journée dans la catégorie OR
Commandite Argent 300$
300 $
- Pancarte Coroplast avec votre logo (12’’ X 18’’) placée à un trou durant le tournoi puis dans la salle de réception pour le souper-spectacle - Message de remerciement groupé de la catégorie ARGENT sur les médias sociaux de la Maison des jeunes - Logo dans le programme de la journée dans la catégorie ARGENT
Commandite Bronze 150$
150 $
- Message de remerciement groupé de la catégorie BRONZE sur les médias sociaux de la Maison des jeunes - Logo dans le programme de la journée dans la catégorie BRONZE
Chandail promotionnel
300 $
Votre logo se retrouvera sur tous les chandails des bénévoles le jour du Tournoi de golf.
Ajouter un don pour Maison des Jeunes de Saint Donat

$

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!