Commandites - Tournoi de golf MDJ St-Donat

- Le Tournoi partera votre nom - Oriflamme à votre effigie sur le terrain de golf toute la journée et par la suite, devant la maison des jeunes pendant l’année* - Photobooth professionnel à votre nom (affiche Coroplast) avec votre logo imprimé sur toutes les photos distribuées (courriel et impression sur place) - Article promotionnel avec votre logo distribué à tous les joueurs et bénévoles - 2 billets pour le tournoi de golf avec voiturette, souper-spectacle inclus - Message de remerciement personnalisé sur les médias sociaux de la Maison des jeunes accompagné d'une photo - Affichage dans le journal à l'automne 2024 avec le texte "MDJ Tournoi de Golf" - Message de remerciement au micro lors du souper-spectacle - Message du commanditaire au micro lors du souper-spectacle (2 minutes) - Logo dans le programme de la journée en VEDETTE *Pendant les heures d’ouverture de la MDJ lorsque le temps le permet.

- Le Tournoi partera votre nom - Oriflamme à votre effigie sur le terrain de golf toute la journée et par la suite, devant la maison des jeunes pendant l’année* - Photobooth professionnel à votre nom (affiche Coroplast) avec votre logo imprimé sur toutes les photos distribuées (courriel et impression sur place) - Article promotionnel avec votre logo distribué à tous les joueurs et bénévoles - 2 billets pour le tournoi de golf avec voiturette, souper-spectacle inclus - Message de remerciement personnalisé sur les médias sociaux de la Maison des jeunes accompagné d'une photo - Affichage dans le journal à l'automne 2024 avec le texte "MDJ Tournoi de Golf" - Message de remerciement au micro lors du souper-spectacle - Message du commanditaire au micro lors du souper-spectacle (2 minutes) - Logo dans le programme de la journée en VEDETTE *Pendant les heures d’ouverture de la MDJ lorsque le temps le permet.

Plus de détails...