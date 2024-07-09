La boutique de l'Association Régionale de Kin-Ball de Lanaudière

Offert par
À propos de cette boutique
Ensemble comprenant 1 short et 1 t-shirt avec le logo de l'équipe ainsi que le numéro du joueur.
Le choix de grandeur/numéro se fait à la page suivante.
Le choix de grandeur se fait à la page suivante (S-M-L)
Ensemble de 3 dossards (bleu, gris et noir) incluant le numéro du joueur et son nom.
Coton ouaté avec logo de votre équipe.
Si vous désirez ajouter le numéro du joueur et/ou le nom, vous devez sélectionner les articles individuellement.
Le choix de grandeur se fait à la page suivante.
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!