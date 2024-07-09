Association Régionale de Kin-Ball de Lanaudière

Offert par

Association Régionale de Kin-Ball de Lanaudière

À propos de cette boutique

La boutique de l'Association Régionale de Kin-Ball de Lanaudière

Uniforme item
Uniforme
90 $

Ensemble comprenant 1 short et 1 t-shirt avec le logo de l'équipe ainsi que le numéro du joueur.
Le choix de grandeur/numéro se fait à la page suivante.

Genouillères item
Genouillères
40 $

Le choix de grandeur se fait à la page suivante (S-M-L)

Dossards item
Dossards
65 $

Ensemble de 3 dossards (bleu, gris et noir) incluant le numéro du joueur et son nom.

Coton ouaté item
Coton ouaté
50 $

Coton ouaté avec logo de votre équipe.
Si vous désirez ajouter le numéro du joueur et/ou le nom, vous devez sélectionner les articles individuellement.
Le choix de grandeur se fait à la page suivante.

Ajout du nom (Coton ouaté) item
Ajout du nom (Coton ouaté)
7,50 $
Ajout du numéro de joueur (Coton ouaté) item
Ajout du numéro de joueur (Coton ouaté)
7,50 $

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!