Encan silencieux de Fondation du Centre jeunesse de l'Estrie Inc.

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À propos de cet événement
Enchère de départ
Service de chef à domicile pour 6 personnes. Repas 5 services avec les vins d'accompagnement de leur cave privée. Ce forfait inclus, le repas, le vin, le personnel et le transport pour la région de Sherbrooke.
*Veuillez noter que ce service est valide jusqu'au 31 janvier 2027, est non disponible le samedi et n'inclus pas le pourboire.
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