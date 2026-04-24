Encan silencieux de Fondation du Centre jeunesse de l'Estrie Inc.

Service de chef à domicile pour 6 personnes. Repas 5 services avec les vins d'accompagnement de leur cave privée. Ce forfait inclus, le repas, le vin, le personnel et le transport pour la région de Sherbrooke.





*Veuillez noter que ce service est valide jusqu'au 31 janvier 2027, est non disponible le samedi et n'inclus pas le pourboire.