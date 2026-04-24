Organisé par

Fondation du Centre jeunesse de l'Estrie Inc.

À propos de cet événement

Encan silencieux de Fondation du Centre jeunesse de l'Estrie Inc.

Lieu de prise en charge

1820 Rue Galt O, Sherbrooke, QC J1K 1H8, Canada

Service traiteur incluant vin pour 6 personnes item
Service traiteur incluant vin pour 6 personnes
800 $

Enchère de départ

Service de chef à domicile pour 6 personnes. Repas 5 services avec les vins d'accompagnement de leur cave privée. Ce forfait inclus, le repas, le vin, le personnel et le transport pour la région de Sherbrooke.


*Veuillez noter que ce service est valide jusqu'au 31 janvier 2027, est non disponible le samedi et n'inclus pas le pourboire.

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