Soirée des bénévoles 2024

Bonjour,

Alors que la semaine d’action bénévole approche à grands pas, le Centre d’action bénévole Concert'Action souhaite exprimer sa gratitude envers vous, les précieux membres de notre communauté qui donnent de leur temps avec tant de générosité. Pour marquer cette occasion spéciale, nous vous convions à un souper à la cabane à sucre, offert gracieusement par le CAB, au restaurant Le Marcheterre (775, route 165, Irlande Québec, G6H 2M2).

Cet événement aura lieu le jeudi 18 avril, de 17 h à 20 h, dans un cadre accueillant et authentique. Il constitue une occasion privilégiée pour partager des moments de convivialité et d'échange dans une atmosphère détendue, propice à la rencontre et à la camaraderie.

Nous tenons à vous informer que les places sont limitées et que nous vous prions de bien vouloir réserver votre présence avant le vendredi 5 avril 2024 afin de faciliter l'organisation de cet événement. Votre confirmation nous permettra de garantir une expérience agréable pour tous les participants.

Nous sommes impatients de partager ce moment privilégié avec vous, mais nous vous rappelons également qu'une absence non signalée 48 heures à l'avance entraînera des frais de 35$. Votre présence est très importante pour nous, et nous comptons sur votre compréhension et votre engagement envers cet événement.

Pour plus d'informations, contactez-nous au 418-458-2737 poste 2.

L'équipe du Centre d'Action Bénévole