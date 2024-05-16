Tour de l'île en kayak 2024

Ce billet inclut la participation à l'événement, le dîner servi au Terrasse-Café, les collations et bouteilles d'eau, la chance de gagner des prix de présence et une consommation de bière (Microbrasserie Trois-Lacs).
Billets en vente jusqu'au jeudi 8 août 2024
Ce billet inclut la participation à l'événement, le dîner servi au Terrasse-Café, les collations et bouteilles d'eau, la chance de gagner des prix de présence et une consommation de bière (Microbrasserie Trois-Lacs).
Billets en vente jusqu'au jeudi 8 août 2024
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!