Formulaire d'adhésion des membres

Les membres de soutien appuient la mission de l’Association, mais ne participent pas activement en tant que bénévoles à sa réalisation. Ces membres font toutefois partie de l’organisation, peuvent recevoir des convocations aux assemblées et des invitations aux activités. Les membres ne peuvent pas siéger au conseil d’administration, mais ont un droit de vote aux assemblées générales.

