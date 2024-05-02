Association Rimouski Ville Cyclable

Association Rimouski Ville Cyclable

À propos des adhésions

Formulaire d'adhésion des membres

Membre actif
Gratuit

Pas d'expiration

Les membres actifs sont des membres de l’Association qui participent activement à une ou des actions dans l’année. Les membres actifs peuvent siéger au conseil d’administration et ont un droit de vote aux assemblées générales.
Membre de soutien
Gratuit

Pas d'expiration

Les membres de soutien appuient la mission de l’Association, mais ne participent pas activement en tant que bénévoles à sa réalisation. Ces membres font toutefois partie de l’organisation, peuvent recevoir des convocations aux assemblées et des invitations aux activités. Les membres ne peuvent pas siéger au conseil d’administration, mais ont un droit de vote aux assemblées générales.

