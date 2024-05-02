Formulaire d'adhésion des membres

Les membres actifs sont des membres de l’Association qui participent activement à une ou des actions dans
l’année. Les membres actifs peuvent siéger au conseil d’administration et ont un droit de vote aux assemblées
générales.
Membre de soutien
Gratuit
Pas d'expiration
Les membres de soutien appuient la mission de l’Association, mais ne participent pas activement en tant que
bénévoles à sa réalisation. Ces membres font toutefois partie de l’organisation, peuvent recevoir des
convocations aux assemblées et des invitations aux activités. Les membres ne peuvent pas siéger au conseil
d’administration, mais ont un droit de vote aux assemblées générales.
