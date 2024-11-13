NOUS DE A à Z édition 2025

Nombre de billets désirés (prix min suggéré de 5$/billet)
5 $
Svp, inscrire le montant que vous désirez donner à la section "Ajouter un don pour Collège Jean-Eudes" plus bas. Toutes les donations seront dirigées à l'option danse afin d'aider à financer les différentes activités en cours.
Merci d'ajuster le montant de votre contribution en fonction du nombre de billets désirés.
Prix suggéré 15$/billet, minimum 5$/billet
Merci !
Svp, inscrire le montant que vous désirez donner à la section "Ajouter un don pour Collège Jean-Eudes" plus bas. Toutes les donations seront dirigées à l'option danse afin d'aider à financer les différentes activités en cours.
Merci d'ajuster le montant de votre contribution en fonction du nombre de billets désirés.
Prix suggéré 15$/billet, minimum 5$/billet
Merci !
Ajouter un don pour Collège Jean-Eudes
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!