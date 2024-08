Atelier Girl Talk - Mettre et Maintenir ses limites

As Salem Aleykum chères soeurs,





La fondation Sister Sabria Foundation vous invite à participer à la deuxième édition des Ateliers Girl Talk.





Atelier interactif présenté par Lilia Idinarene, travailleuse sociale en santé mentale



Combien de fois avez-vous voulu dire “non” sans oser le faire? Afin de pouvoir maintenir de saines relations avec les autres, mais aussi avec soi-même, il est primordial de définir et d’établir des limites claires et saines. C’est ce que nous aborderons dans ce 2eme atelier de la série! Le but de la Série Ateliers Girl Talk est d'inspirer les jeunes femmes à grandir en termes de bien-être social et émotionnel



et ambiance chaleureuse





*Places limitées!*





Les fonds récoltés seront versés à la fondation, afin de nous permettre d’organiser davantage de programme.





Au plaisir de vous y voir en grand nombre In shaa Allah