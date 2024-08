HAUTE TENSION À CHINATOWN - Ciné-Quartier chez MultiCAUS - 15 mars

Haute tension à Chinatown

de Karen Cho

Documentaire. Canada. 2022. 88 min. VO anglais, cantonais, mandarin, français. St.-français. (G)

Au début du 20e siècle, des quartiers chinois sont apparus en Amérique du Nord. Ces quartiers de grande valeur historique, culturelle et sentimentale, qui côtoient maintenant des quartiers aisés, sont menacés de disparition par ceux qui veulent exploiter leurs terrains de grande valeur immobilière. Le film dénonce ces tentatives d’éviction et montre la combativité des communautés pour défendre ces lieux patrimoniaux auxquels elles tiennent plus que tout. Dans le contexte actuel où le racisme anti-chinois a été exacerbé par la pandémie, ce film, rempli d’émotion et empreint d’humour, remet intelligemment les pendules à l’heure.

