Centre de pédiatrie sociale de Lévis

Organisé par

Centre de pédiatrie sociale de Lévis

À propos de cet événement

Ajouter un don pour Centre de pédiatrie sociale de Lévis

$

Ventes fermées

Spectacle-bénéfice des Commandeurs du CDL au profit du Centre de pédiatrie sociale de Lévis

275 Av. Taniata

Saint-Romuald, QC G6W 5M6, Canada

Admission - Adulte
25 $
Aucune taxe n'est appliquée sur votre achat. Aussi, lors de votre paiement, vous serez invité à choisir un pourcentage de don qui sera remis à Zeffy, cette contribution peut aussi être mise à 0 $. Le spectacle est réservé aux adultes de 18 ans et +.

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!