Conduite Sans Violence 2020

Prenez la route seul ou en petit groupe tout en respectant les règles de rassemblements social, recueillez des dons et partagez votre expérience sur notre page Facebook de la Conduite Sans Violence.

Des prix seront accordés aux participants qui receuillent le plus de dons et à ceux qui reçoivent le plus de ''j'aime'' sur leurs photos publiés sur notre page Facebook.

Nous allons aussi accorder le trophé au Club qui aura le plus de motocyclistes inscrits à la conduite.

Joignez-vous à notre 11e édition de la Conduite Sans Violence et aidez nous à mettre fin à la violence conjugale!





Utilisez ce mot-dièse lorsque vous publiez vos photos sur les réseaux sociaux #cruisedontbruise2020