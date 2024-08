Visite guidée du Musée de l'Auberge Symmes dans le cadre du Vieux-Aylmer se sucre le bec.

Avec comme guide l'historien Roger Blanchette vous aurez l’opportunité d’en apprendre un peu plus sur l’histoire de l’Auberge Symmes et des personnages importants qui ont développé la région ainsi que sur le mode de vie de l’époque du 19 e siècle. Deux expositions vous seront commentées : notre exposition permanente L’Auberge Symmes – Fenêtres sur l’Outaouais et l’exposition temporaire Par rivières et forêts – Des hommes de courage qui raconte l’histoire des bûcherons, draveurs et cageux qui ont contribué à l’essor de l’industrie forestière en Outaouais.





DATE : Dimanche le 7 avril, de 14h à 15h30 (en présentiel)

LIEU : Musée de l’Auberge Symmes, 1 rue Front, Gatineau (secteur Aylmer)

COÛT : 10$ par personne

20 personnes maximum

Pour plus d'information : [email protected] ou 819-682-0291