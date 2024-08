Tirage - Mamans Urbaines et Confettis au profit du Centre de pédiatrie sociale de Québec

MÉGA tirage au profit du Centre de pédiatrie sociale de Québec dans le cadre de l'événement Mamans Urbaines et Confettis organisé par Noir Confetti et Bedaine urbaine.

Plus de 3 000 $ en prix à gagner. Billet seulement 10 $





Lot 1 - Valeur totale de 1 665 $

Traitement peeling - Clinique Viva - 135 $

Carte-cadeau - Royale Nutrition - 20 $

Carte-cadeau - St-Hubert - 100 $

Ensemble découverte - OMY Laboratoires - 55 $

Carte-cadeau - Sans façon - 200 $

Carte-cadeau - Souris Mini - 750 $

Paire de billet pour un spectacle au choix - Le Diamant - 180 $

Un ensemble duo dodo - Édition Midi trente - 45 $

Paniers-cadeaux - Capucin - 60 $

Panier-cadeau - Lavande et bulles - 120 $



Lot 2 - Valeur totale de 1 469 $

Tableau des routines et responsabilités - Lili Rescousse - 50$

Carte-cadeau - Souris Mini - 750 $

Le plus chouette des hibous - Ooly Sleep - 127 $

Cartes-cadeaux - Valise aux merveilles - 40 $

Un ensemble duo dodo - Édition Midi trente - 45 $

Paniers-cadeaux - Capucin - 60 $

Moka toutou - Moka toutou - 55 $

Forfait famille Vol 737 et Dinosaure - Woodoliparc - 127 $

Forfait famille - Onhwa Lumina - 190 $

Carte-cadeau - Vallée secrète - 25 $





Date limite pour acheter votre billet : vendredi 24 mai 20h.

Tirage : lundi 27 mai