Le trésor de Torsavol III : C’est une question de Lucky Charms! est un petit recueil de fragments absurdes, poétiques, prophétiques et philosophiques. Ceux-ci sont énoncés par André Garceau lorsque, en demi-sommeil, il erre à la frontière entre conscient et inconscient, et ils sont alors recueillis par sa compagne, Hélène Laforest. La récolte a cours depuis une bonne dizaine d’années. Les trois tomes – ont paru auparavant : Le trésor de Torsavol (2019) et Le trésor de Torsavol II : pris dans un triangle festif (2022) – ne sont pas vraiment la suite l’un de l’autre, mais ils forment une suite malgré tout, un continuum au contenu somme toute aléatoire. Pour ce troisième tome, la forme du livre-objet a été inspirée par l’un des fragments que l’on retrouve dans le premier tome : « De ce que je vois, c’est une question de Lucky Charms », dont une partie est devenue le sous-titre du troisième tome. L’idée était de reprendre le concept des boîtes de céréales comportant une mascotte et de reproduire le côté ludique des surprises pouvant se trouver parmi les céréales (d’ailleurs, on retrouve, en plus des fragments textuels, des « guimauves » en forme de clefs, qui sont en réalité à base de mousse colorée, ainsi qu’un autocollant du personnage de Torsavol, identique à celui qui a été utilisé sur le devant de la boîte). Tout le contenu se veut une surprise, les fragments amenant le lecteur dans toutes sortes de directions. Les céréales que sont les fragments deviennent une nourriture étrange pour qui se risque à les consommer (en les lisant, bien entendu, et non en les dévorant; d’ailleurs, une mise en garde sous le tableau de la valeur nutritive déconseille leur ingestion).

