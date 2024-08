Réservez votre place sans attendre pour la célébration du dimanche à l'Église le Phare.

Prenez note du fait que le port du couvre visage ainsi que la distanciation de minium 1m lorsque vous êtes en déplacement et 2 m lorsque vous êtes dans la salle pour chanter sont toujours obligatoires dans les lieux de cultes. Important : Il est possible de retirer votre masque à partir du moment où vous serez à votre place immobile et que vous resterez silencieux.