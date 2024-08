Forum de recherche CanFRN: Approches interdisciplinaires en recherche fondamentale et clinique

Aperçu

Date: Mercredi 8 mai 2024

Heure: 13h00 - 14h00 ET

Lieu: Centre de communications de Grandpré (The Neuro - Institut et hôpital neurologiques de Montréal, 3801 Rue University, Montréal, QC H3A 2B4)





Joignez-vous à nous pour le Forum de recherche CanFRN avec le Dr. Shoi Shi, présentant "Approches interdisciplinaires en recherche fondamentale et clinique : Focus sur le développement de l'enfant, les maladies infectieuses et la régulation du sommeil." Le Dr. Shi discutera de l'intégration de la science des données, de la modélisation mathématique et des données réelles dans la recherche médicale, mettant en lumière leur impact sur le développement de l'enfant, la prévention des maladies infectieuses et la régulation du sommeil. Ne manquez pas cette occasion d'explorer la recherche interdisciplinaire de pointe!





Remarques:

Un léger goûter sera fourni après l'événement.

L'enregistrement de ce forum sera disponible ultérieurement.





Description:

L'intégration de méthodologies de recherche telles que la science des données, la bio-informatique et la modélisation mathématique devient de plus en plus vitale dans les sciences médicales. Ces approches permettent non seulement d'améliorer notre compréhension, mais aussi de combler le fossé entre la recherche expérimentale traditionnelle en laboratoire et l'exploration théorique. Au cours de ce forum de recherche, le Dr. Shi soulignera l'impact puissant de la combinaison de ces disciplines pour relever des défis biologiques et médicaux complexes. Il discutera de ses travaux sur l’utilisation de la science des données et de modèles mathématiques pour évaluer le développement de l'enfant, améliorer les stratégies de prévention des maladies infectieuses telles que le COVID-19, et découvrir les mécanismes sous-jacents régulant le sommeil. Cette présentation démontrera la valeur de la recherche interdisciplinaire pour faire progresser nos connaissances et résoudre des problèmes de santé concrets.





Biographie du Conférencier:

Le Dr. Shi a obtenu son doctorat en médecine à l'Université de Tokyo en 2017. Après l'obtention de son diplôme, il a rejoint la faculté en tant que professeur adjoint à l'École de médecine de la même université, poste qu'il a occupé jusqu'en 2022. En 2022, le Dr. Shi a commencé sa carrière en tant que chercheur principal à l'Institut International de Médecine du Sommeil Intégrative de l'Université de Tsukuba. Ses recherches s'appuient sur une approche interdisciplinaire, intégrant la science des données, la modélisation mathématique et les données expérimentales et réelles. Cette diversité méthodologique l'aide à découvrir les mécanismes sous-jacents et à développer des solutions innovantes qui font progresser la recherche médicale et les soins aux patients.





À propos des Forums de recherche CanFRN:

Les Forums de recherche CanFRN mettent en valeur le travail diversifié des membres de CanFRN et favorisent les opportunités de collaboration et d'échange de connaissances au sein de la communauté de recherche en neurodéveloppement et au-delà.





Ouverts à tous, l'inscription est requise pour participer à ces événements engageants et inclusifs.