Atelier peinture sur verre

Explorez l’univers captivant de la peinture sur verre avec Jade Cousineau, artiste peintre. Que vous soyez novice ou artiste chevronné, ses ateliers de peinture sur verre vous offriront l’occasion de créer des œuvres uniques et durables. Que ce soit pour embellir votre maison ou offrir des cadeaux personnalisés, la peinture sur verre est une expérience artistique à ne pas manquer. Pour adultes, ados et parents avec enfants. Les personnes intéressées à participer doivent s’inscrire avant le dimanche 8 septembre.

