🎟️ Participez à notre tirage moitié-moitié et soutenez une cause noble 🐾

Nous relan√ßons notre jeu de moiti√©-moiti√©, une fa√ßon amusante et interactive de soutenir nos compagnons √† quatre pattes ! ūüźĺūü™ô





ūüíįMONTANT DE LA CAGNOTTE : 170$ūüíį





ūüéęVoici les co√Ľts des billets :

- 1 billet pour seulement 5 $.

- 3 billets pour 10 $.

- 6 billets pour 15 $.

- 9 billets pour 20 $.

- 12 billets pour 25 $.





Plus vous achetez, plus vous économisez, et plus vous augmentez vos chances de gagner ! Après votre achat, vous recevrez un courriel avec vos précieux billets numérotés.





La meilleure partie ? La moitié des sommes recueillies sera directement remise à notre refuge pour ainsi aider aux frais veterinaire  des chiens du refuge. C'est votre chance de faire une différence dans la vie de ces adorables animaux.





ūüĒģFIN : 29 juillet 2024, 18h00ūüĒģ





N'attendez plus, achetez vos billets dès maintenant et rejoignez notre cause !