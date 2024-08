Dans cette conférence, les conférenciers Robert Hamilton et Renée Labrèque nous parleront de certaines églises de Montréal et comment l'art religieux a façonné l'identité culturelle de la ville. Une exploration captivante qui révèle la richesse artistique et symbolique des églises, invitant à une redécouverte de ces lieux emblématiques.



Jeudi 11 janvier, de 10 h à 12 h, gratuit, au centre, ouvert à tous, inscriptions requises