Boite-repas de type cabane à sucre - Commandite

En partenariat avec Canadian Tire et ses magasins de Trois-Rivières et Nicolas, la Fondation du Cégep de Trois-Rivières est heureuse d’annoncer la vente d’une boite-repas de type cabane à sucre au profit de la Fondation du Cégep de Trois-Rivières !

En plus de faire goûter la gastronomie du restaurant Le Buck, les acheteurs auront droit à plusieurs surprises grâce à de généreux donateurs, soit la Distillerie Mariana, Le Trou du diable, Les Érablières du Nord, Le Torré - Café sur roues, les Spiritueux Ungava, Arborea et les Bonbons Richard.

La boite est vendue au coût de 85 $ l’unité ou 150 $ pour deux personnes. Tous les profits iront à la Fondation et à sa mission, soit de supporter les étudiants et l’institution afin de promouvoir et encourager la réussite et la diplomation.

Vous avez jusqu’au 14 avril pour commander votre boite-repas qui sera disponible pour un ramassage au restaurant Le Buck les 16 et 17 avril 2021.

En complétant cette transaction, j'accepte que mon nom et mon numéro de téléphone soient partagés à Le Buck pour assurer la distribution de ma commande.