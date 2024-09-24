Pool de Hockey 1608 : Participez et Soutenez Nos Jeunes Joueurs!
Pool Hockey 1608 : Inscris-toi!
25 $
Participez à notre pool de hockey et soutenez le Club de Hockey le 1608 de Québec AAA. 50 % des frais d'inscription serviront à financer les activités de nos jeunes joueurs, et 50 % iront au grand gagnant du pool. Ne manquez pas la chance de jouer et de contribuer avant le 31 octobre 2024 à 23h55 !
