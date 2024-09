Dans le livre, Victor au Centre éducatif Pommettes et Barbus, vous ferez la rencontre de Victor, un petit garçon de 5 ans, qui fréquente un Centre éducatif pas comme les autres. En effet, dans ce Centre éducatif, il n’y a que des hommes qui y travaillent. Surprenant n’est-ce pas ? Vous y retrouvez donc les six personnages qui sont présentés sur ce site, à travers les yeux de Victor. Ce sera également une occasion de découvrir une journée stimulante dans un centre éducatif.





Les profits générés par la vente de ce livre serviront entièrement et uniquement à offrir une bourse d’études aux étudiants masculins, ou s’identifiant comme masculin, en Techniques d’éducation à l’enfance. Ce programme de bourses est géré par la Fondation du Collège Montmorency de Laval. Pour plus d’informations : [email protected].





La bourse d’études « Pommettes et Barbus » a été créé par deux enseignants en Techniques d’éducation à l’enfance du Collège Montmorency : Alain St-Pierre et Dominique Germain. Également fondateurs du Comité québécois pour la mixité en éducation à l’enfance, Dominique et Alain travaillent depuis plusieurs années à valoriser la présence masculine dans le domaine en organisant toutes sortes d’activités et de projets visant à intéresser les hommes à cette belle profession d’éducateur à l’enfance. Cette bourse d’études, financée en partie par les ventes du livre « Victor au Centre éducatif Pommettes et Barbus », se veut une récompense significative pour les hommes qui ont osé s’investir dans un domaine traditionnellement féminin.