Entrée 15 juillet 2022 - après-midi

Ce forfait comprend l'entrée de 2 adultes et 2 enfants entre 5 et 12 ans. Taxes incluses.
Billet individuel adulte
25,29 $
Billet individuel pour personne de 13 ans et plus. Taxes incluses.
Billet individuel enfant (5-12 ans)
19,55 $
Billet individuel pour enfant entre 5 et 12 ans. Taxes incluses.
Billet individuel enfant (0-4 ans)
Gratuit
Enfants de 4 ans et moins : gratuit. Veuillez inscrire le nombre d'enfants de 4 ans et moins qui vous accompagnent.
Passeport attrait MONTÉRÉGIE
Gratuit
Pour un détenteur d'un passeport attrait MONTÉRÉGIE. Vous devrez présenter votre preuve d'achat le jour de votre visite. Comprend les passeports suivants:
- Passeport Nature et découverte (Biophare)
- Passeport On se paye la traite (Maison nationale des Patriotes)
- Passeport Voler vers le plaisir (Parc Safari), Exploration estivale en Montérégie (Strom spa nordique)
- Passeport Sortie en famille (Théâtre de la Dame de Cœur)
Passeport rabais Tourisme DRUMMONDIVLLE
Gratuit
Pour un détenteur d'un passeport rabais Tourisme DRUMMONDIVLLE. Vous devrez présenter votre preuve d'achat le jour de votre visite. Comprend les passeports suivants:
- Passeport famille (Théâtre de la Dame de Cœur)
- Passeport jeune famille (Extéria)
- Passeport coup de cœur (Statera)
- Passeport famille extérieur (Galaxie fun)
Laissez-passer individuel
Gratuit
Ce forfait a été gagné par le participant lors d'un concours ou a été offert à un partenaire financier, un membre de l'UQROP ou suite à une visite dans une école.
Vous devrez présenter votre laissez-passer individuel le jour de votre visite.
Laissez-passer familial
Gratuit
Ce forfait a été gagné par le participant lors d'un concours ou a été offert à un partenaire financier, un membre de l'UQROP ou suite à une visite dans une école. Comprend l'entrée de 2 adultes et 2 enfants entre 5 et 12 ans.
Vous devrez présenter votre laissez-passer familial le jour de votre visite.
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!