Pendentifs d'honneur au cycle de lune des femmes

Pendentif en forme de goutte pour honorer le cycle de lune des femmes Livraison incluse Aucun remboursement ni retour sauf si brisé pendant le transport, une preuve du bris de l'article vous sera demandée Depuis la nuit des temps, nous avons découvert des statuettes à l’effigie de la Déesse Terre/Déesse Mère. Dans le symbolisme primaire, la femme et la terre ont toujours eu un lien très étroit. La vie grandit en elle, se sépare d’elle et de plus, elle nourrit ses enfants du lait de son propre corps, tout comme les produits vivants de la terre. Le corps de la femme a également son propre cycle de lune. Il est facile de comprendre le principe féminin associé à la terre et à la lune. Par ce travail, nous souhaitons que les femmes et les jeunes filles (femmes en devenir) soient fières de porter ce symbole de la Déesse Mère et qu’elles sauront comprendre et honorer leurs cycle naturel. Chaque pièce est différente, tout comme nous les femmes. Chacune d’entre elle est faite à la main avec de la terre d’argile et cuite au four. Les ventes des pendentifs serviront à nous aider à financer (cuisine, transport des aînés, location de chalets ou de chambres pour les aînés, etc.) notre événement qui est remis à l'an prochain. Toute contribution additionnelle est appréciée. Vous pouvez ajouter votre don lors de la commande de votre pendentif.

