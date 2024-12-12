Encan Fondations scolaire de l'Agora et les Amis de Tourterelle

Organisé par
À propos de cet événement
La remise des lots aura lieu le 13 décembre de 15h30 à 19h et le lundi 16 décembre de 17h30 à 20h30 à la porte C de l'école. À l'exception des lots virtuels, un courriel vous sera envoyé s'il y a lieu !
Enchère de départ
Enchère de départ
Enchère de départ
Enchère de départ
Enchère de départ
Enchère de départ
Enchère de départ
Enchère de départ
Enchère de départ
Enchère de départ
Enchère de départ
Enchère de départ
Enchère de départ
Enchère de départ
Enchère de départ
Enchère de départ
Enchère de départ
Enchère de départ
Enchère de départ
Enchère de départ
Enchère de départ
Enchère de départ
Enchère de départ
Enchère de départ
Enchère de départ
Enchère de départ
Enchère de départ
Enchère de départ
Enchère de départ
Enchère de départ
Enchère de départ
Enchère de départ
Enchère de départ
Enchère de départ
Enchère de départ
Enchère de départ
Enchère de départ
Enchère de départ
Enchère de départ
Enchère de départ
Enchère de départ
Enchère de départ
Enchère de départ
Enchère de départ
Enchère de départ
Enchère de départ
Enchère de départ
Enchère de départ
Enchère de départ
Enchère de départ
Enchère de départ
Enchère de départ
Enchère de départ
Enchère de départ
Enchère de départ
Enchère de départ
Enchère de départ
Enchère de départ
Enchère de départ
Enchère de départ
Enchère de départ
Enchère de départ
Enchère de départ
Enchère de départ
Enchère de départ
Enchère de départ
Enchère de départ
Enchère de départ
Enchère de départ
Enchère de départ
Enchère de départ
Enchère de départ
Enchère de départ
Enchère de départ
Enchère de départ
Enchère de départ
Enchère de départ
Enchère de départ
Enchère de départ
Enchère de départ
Enchère de départ
Enchère de départ
Enchère de départ
Enchère de départ
Enchère de départ
Enchère de départ
Enchère de départ