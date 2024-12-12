Encan Fondations scolaire de l'Agora et les Amis de Tourterelle

Organisé par

A001 : 2 laissez-passer - Le Spin Skatepark
27 $

Enchère de départ

2 laissez-passer d'une journée au centre Le Spin Skatepark d'une valeur de 36$. Vivez l'expérience du meilleur planchodrome au monde!
A002 : 2 laissez-passer - Le Spin Skatepark
27 $

Enchère de départ

2 laissez-passer d'une journée au centre Le Spin Skatepark d'une valeur de 36$. Vivez l'expérience du meilleur planchodrome au monde!
A003 : 2 laissez-passer - Le Spin Skatepark
27 $

Enchère de départ

2 laissez-passer d'une journée au centre Le Spin Skatepark d'une valeur de 36$. Vivez l'expérience du meilleur planchodrome au monde!
A004 : 2 laissez-passer - Le Spin Skatepark
27 $

Enchère de départ

2 laissez-passer d'une journée au centre Le Spin Skatepark d'une valeur de 36$. Vivez l'expérience du meilleur planchodrome au monde!
A005 - 2 entrées - ACTN3 - Ninja Warrior et Parkour
35 $

Enchère de départ

2 entrées individuelles pour une session libre sans restriction de temps au centre ACTN3, premier espace dédié à la pratique et à l'entraînement de Ninja Warrior et de Parkour à Montréal. Tu veux vivre une expérience unique? Tu veux sortir de ta zone de confort? Quel que soit ton niveau, nos sections d'entraînement de Ninja Warrior et de Parkour sont accessibles et conçus pour te permettre de progresser et de défier tes amis. Repousse tes limites
A006 - Gâteau personnalisé pour 8-10 personnes
36 $

Enchère de départ

Vous savez ce que vous voulez ? Votre gâteau ne ressemblera pas aux autres avec ce gâteau personnalisé pour 8 à 10 personnes confectionné par le Bistro de l'Agora. Le lot doit être réclamé avant le 24 juin 2025.
A007 - Brossard Bagel - 25$
18 $

Enchère de départ

Un certificat-cadeau de 25$ chez Brossard Bagel. Des bagels frais du jour préparés selon la tradition montréalaise réputés mondialement sur la Rive-Sud de Montréal ? C'est maintenant possible :) Faites-vous plaisir ou offrez à un proche un certificat-cadeau d'une valeur de 25$ chez Brossard Bagel applicable à la boulangerie et au restaurant situé à Greenfield Park.
A008 - Brossard Bagel - 25$
18 $

Enchère de départ

Un certificat-cadeau de 25$ chez Brossard Bagel. Des bagels frais du jour préparés selon la tradition montréalaise réputés mondialement sur la Rive-Sud de Montréal ? C'est maintenant possible :) Faites-vous plaisir ou offrez à un proche un certificat-cadeau d'une valeur de 25$ chez Brossard Bagel applicable à la boulangerie et au restaurant situé à Greenfield Park.
A009 - 25$ - Évolü produits écoresponsables
18 $

Enchère de départ

Carte cadeau de 25$ chez Evolü produits écoresponsables applicable à la boutique en ligne ou au magasin sur le Bd Taschereau à Saint-Hubert. Vaste choix pour tous les budgets de solutions zéro déchet, de produits québécois, d'objets revalorisés, et remplissage de produits en vrac.
A010 - 25$ - Évolü produits écoresponsables
18 $

Enchère de départ

Carte cadeau de 25$ chez Evolü produits écoresponsables applicable à la boutique en ligne ou au magasin sur le Bd Taschereau à Saint-Hubert. Vaste choix pour tous les budgets de solutions zéro déchet, de produits québécois, d'objets revalorisés, et remplissage de produits en vrac.
A011 - Magasin de musique Steve's - 50$
37 $

Enchère de départ

Carte-cadeau de 50$ applicable au magasin de musique Steve's, fournisseur d'instruments de musiques et d'équipements audios.
A012 - T-shirt SMALL Steve's music
10 $

Enchère de départ

T-shirt Steve's music - Grandeur Small T-shirt mode à l'effigie du magasin de musique Steve's, fournisseur d'instruments de musique et d'équipements audios.
A013 - T-shirt MEDIUM Steve's music
10 $

Enchère de départ

T-shirt Steve's music - Grandeur Medium T-shirt mode à l'effigie du magasin de musique Steve's, fournisseur d'instruments de musique et d'équipements audios.
A014 - T-shirt LARGE Steve's music
10 $

Enchère de départ

T-shirt Steve's music - Grandeur Large T-shirt mode à l'effigie du magasin de musique Steve's, fournisseur d'instruments de musique et d'équipements audios.
A015 - Pizza Salvatoré - 100$
75 $

Enchère de départ

Carte cadeau d'une valeur de 100$ valide dans toutes les succursales Salvatoré. Des produits délicieux et un service rapide. Les meilleures pizzas à croûtes farcies et poutines ! Livre du bonheur et redonne à la communauté depuis 1964 !
A016 - Ensemble Rose Bloc
75 $

Enchère de départ

Laissez-passer d'une semaine illimitée pour 1 personne (souliers de location inclus) au centre d'escalade Rose Bloc & 1 bouteille d'eau Nalgene Rose Bloc. Rose Bloc est un centre d’escalade de bloc qui se démarque par la qualité de ses installations. Il ne manque de rien. On y trouve des murs d’escalade pour tous les niveaux, des murs d’entrainement, un espace de musculation complet, une zone cardio, un espace étirement, yoga et relaxation. Tu y trouveras même un espace lounge ou boire et manger, ainsi que des tables sur la mezzanine pour socialiser ou étudier.
A017 - Ensemble Rose Bloc
75 $

Enchère de départ

Laissez-passer d'une semaine illimitée pour 1 personne (souliers de location inclus) au centre d'escalade Rose Bloc & 1 bouteille d'eau Nalgene Rose Bloc. Rose Bloc est un centre d’escalade de bloc qui se démarque par la qualité de ses installations. Il ne manque de rien. On y trouve des murs d’escalade pour tous les niveaux, des murs d’entrainement, un espace de musculation complet, une zone cardio, un espace étirement, yoga et relaxation. Tu y trouveras même un espace lounge ou boire et manger, ainsi que des tables sur la mezzanine pour socialiser ou étudier.
A018 - Ensemble Rose Bloc
75 $

Enchère de départ

Laissez-passer d'une semaine illimitée pour 1 personne (souliers de location inclus) au centre d'escalade Rose Bloc & 1 bouteille d'eau Nalgene Rose Bloc. Rose Bloc est un centre d’escalade de bloc qui se démarque par la qualité de ses installations. Il ne manque de rien. On y trouve des murs d’escalade pour tous les niveaux, des murs d’entrainement, un espace de musculation complet, une zone cardio, un espace étirement, yoga et relaxation. Tu y trouveras même un espace lounge ou boire et manger, ainsi que des tables sur la mezzanine pour socialiser ou étudier.
A019 - Ensemble Rose Bloc
75 $

Enchère de départ

Laissez-passer d'une semaine illimitée pour 1 personne (souliers de location inclus) au centre d'escalade Rose Bloc & 1 bouteille d'eau Nalgene Rose Bloc. Rose Bloc est un centre d’escalade de bloc qui se démarque par la qualité de ses installations. Il ne manque de rien. On y trouve des murs d’escalade pour tous les niveaux, des murs d’entrainement, un espace de musculation complet, une zone cardio, un espace étirement, yoga et relaxation. Tu y trouveras même un espace lounge ou boire et manger, ainsi que des tables sur la mezzanine pour socialiser ou étudier.
A020 - Ensemble Newland
29 $

Enchère de départ

Ensemble Newland comprenant un sac de café & une carte cadeau d'une valeur de 20$ applicable sur les cafés en vrac, en sac ou pour déguster sur place les meilleurs cafés préparés par l'équipe de barista Newland aux coffee shops de Greenfield Park et Saint-Lambert.
A021 - Ensemble Newland
29 $

Enchère de départ

Ensemble Newland comprenant un sac de café & une carte cadeau d'une valeur de 20$ applicable sur les cafés en vrac, en sac ou pour déguster sur place les meilleurs cafés préparés par l'équipe de barista Newland aux coffee shops de Greenfield Park et Saint-Lambert.
A022 - Cakemoi - 50$
37 $

Enchère de départ

Un certificat-cadeau de 50$ chez Cakemoi, juste à temps pour vos desserts des fêtes. Chez Cakemoi, nos « abeilles » passionnées créent des gâteaux personnalisés et des pâtisseries artisanales avec amour. Chaque dessert est une œuvre d'art !
A023 - 50$ - Cakemoi
37 $

Enchère de départ

Un certificat-cadeau de 50$ chez Cakemoi, juste à temps pour vos desserts des fêtes. Chez Cakemoi, nos « abeilles » passionnées créent des gâteaux personnalisés et des pâtisseries artisanales avec amour. Chaque dessert est une œuvre d'art !
A024 - Alfa - 25$
18 $

Enchère de départ

Un certificat cadeau de 25$ échangeable dans le renommé restaurant Alfa sur Chemin Chambly à Longueuil. On sert LA Meilleure poutine en ville ! Qualité supérieure depuis 1971 !
A025 - Alfa - 25$
18 $

Enchère de départ

Un certificat cadeau de 25$ échangeable dans le renommé restaurant Alfa sur Chemin Chambly à Longueuil. On sert LA Meilleure poutine en ville ! Qualité supérieure depuis 1971 !
A026 - Alfa - 25$
18 $

Enchère de départ

Un certificat cadeau de 25$ échangeable dans le renommé restaurant Alfa sur Chemin Chambly à Longueuil. On sert LA Meilleure poutine en ville ! Qualité supérieure depuis 1971 !
A027 - Alfa - 25$
18 $

Enchère de départ

Un certificat cadeau de 25$ échangeable dans le renommé restaurant Alfa sur Chemin Chambly à Longueuil. On sert LA Meilleure poutine en ville ! Qualité supérieure depuis 1971 !
A028 - Alfa - 25$
18 $

Enchère de départ

Un certificat cadeau de 25$ échangeable dans le renommé restaurant Alfa sur Chemin Chambly à Longueuil. On sert LA Meilleure poutine en ville ! Qualité supérieure depuis 1971 !
A029 - Alfa - 25$
18 $

Enchère de départ

Un certificat cadeau de 25$ échangeable dans le renommé restaurant Alfa sur Chemin Chambly à Longueuil. On sert LA Meilleure poutine en ville ! Qualité supérieure depuis 1971 !
A030 - Chez André - 20$
15 $

Enchère de départ

Un certificat-cadeau de 20$ pour le restaurant Chez André situé au 2110 Boulevard Marie-Victorin à Longueuil.
A031 - Chez André - 20$
15 $

Enchère de départ

Un certificat-cadeau de 20$ pour le restaurant Chez André situé au 2110 Boulevard Marie-Victorin à Longueuil.
A032 - Ô d'œufs filles - 25$
18 $

Enchère de départ

Un certificat cadeau de 25$ échangeable dans le restaurant Ô d'œufs filles sur Chemin Chambly à Longueuil. On sert de délicieux déjeuners et dîners dans une ambience chaleureuse.
A033 - Ô d'œufs filles - 25$
18 $

Enchère de départ

Un certificat cadeau de 25$ échangeable dans le restaurant Ô d'œufs filles sur Chemin Chambly à Longueuil. On sert de délicieux déjeuners et dîners dans une ambience chaleureuse.
A034 - Entretien Natasha Gauthier - 100$
75 $

Enchère de départ

Certificat-cadeau de 100$ pour un entretien ménager résidentiel sur la rive-sud de Montréal.
A035 - Les Roses Gold salon de coiffure - 50$
37 $

Enchère de départ

Certificat-cadeau de 50$ au salon de coiffure Les Roses Gold à Longueuil
A037 - Bronzage des antilles -120$
90 $

Enchère de départ

Certificat cadeau d'une valeur de 120$ applicable pour un abonnement de 100 minutes au salon de Bronzage des Antilles à Longueuil
A038 - William J. Walter - 25$
15 $

Enchère de départ

Certificat-cadeau d'une valeur de 25$ chez William J. Walter Saucissier de Greenfield Park. "Chez nous on ne cesse de réinventer la saucisse, et ce, depuis 1986. Aujourd’hui, nos comptoirs peuvent offrir plus de 60 variétés de saucisses fraîches et fumées dans plus de 35 succursales au Québec"
A039 - William J. Walter - 25$
15 $

Enchère de départ

Certificat-cadeau d'une valeur de 25$ chez William J. Walter Saucissier de Greenfield Park. "Chez nous on ne cesse de réinventer la saucisse, et ce, depuis 1986. Aujourd’hui, nos comptoirs peuvent offrir plus de 60 variétés de saucisses fraîches et fumées dans plus de 35 succursales au Québec"
A040 - Crémaillière de cuisine suspendue
40 $

Enchère de départ

Crémaillière de cuisine suspendue. Objet de seconde vie
A041 - Ardoise murale
15 $

Enchère de départ

Ardoise murale. Objet de seconde vie en très bon état
A042 - Patins à roues alignés ajustables pour enfant
25 $

Enchère de départ

Patins à roues alignés ajustables pour enfant taille 5 à 8 de marque Ultra Wheels. Objet de seconde vie en très bon état.
A043 - Lulu part en brioche - 20$
15 $

Enchère de départ

Carte cadeau de 20$ applicable chez Lulu part en brioche votre café de quartier aux petits bonheurs sucrés et salés, fabriqués maison avec passion.
A044 - Modèle réduit Queen Mary
25 $

Enchère de départ

Modèle réduit Queen Mary. Objet de seconde vie en très bon état.
A049 - Barbies - 50$
37 $

Enchère de départ

Carte cadeau d'une valeur de 50$ applicable dans les 13 restaurants de la chaîne québécoise fondée en 1992. Quand on parle barbecue, on pense à Barbies : la destination grillades au Québec. On parle barbecue sur nos terrasses, dans nos salles à manger, dans nos Espaces Bar, chez vous grâce à la livraison. On parle barbecue au lunch, au souper en famille, entre amis, avec ou sans réservation.
A045 - Modèle réduit Titanic
25 $

Enchère de départ

Modèle réduit Titanic. Objets de seconde vie en très bon état.
A046 - Modèle réduit en bois Vitascope
25 $

Enchère de départ

Modèle réduit en bois Vitascope. Objets de seconde vie en très bon état.
A047 - Vin blanc Val Caudalies Vidal 2023
12 $

Enchère de départ

Vin blanc Val Caudalies Vidal 2023. Vin de vidal porté par des flaveurs de pomme verte, de coriandre et de fruits la passion auxquelles s’ajoutent de subtiles notes végétales. Frais et ample, vous l’apprécierez tout au long du repas aux côtés de salades, de fruits de mer ou de poissons blancs. Note importante : L'achat de ce lot est réservé aux personnes âgées de 18 ans ou plus.
A048 - Vermouth doux Lab Val Caudalies
12 $

Enchère de départ

Le vermouth doux Lab Val Caudalies est un vermouth ambré doux, frais et complexe, élaboré à partir de vin de première qualité. L’harmonie de sa large palette aromatique réside dans l’équilibre subtil des éléments en présence. Sa juteuse sucrosité fruitée est soutenue par les épices douces qui y escortent de belle façon la vivacité du vin, ainsi qu’une fine amertume herbacée et citrique. Les riches arômes de la plante d’absinthe et des nombreux autres aromates sélectionnés se côtoient à merveille jusque dans la longue finale, fraîche et tonique. Note importante : L'achat de ce lot est réservé aux personnes âgées de 18 ans ou plus.
A054 - Bûche de Noël caramel et érable
20 $

Enchère de départ

Bûche de Noël caramel et érable pour 4 à 6 personnes.
A055 - Bûche de Noël triple chocolat
20 $

Enchère de départ

Bûche de Noël triple chocolat pour 4 à 6 personnes.
A056 - 2 repas de petites crevettes ou 2 rabais de 20$
30 $

Enchère de départ

Deux (2) bons pour le restaurant Mr Cajun. Chaque bon équivaux à un repas de petites crevettes ou un rabais de 20$ dans ce restaurant tendance des plus original. Oubliez les assiettes et imaginez manger des fruits de mers avec vos doigts, mais en restant complètement propre grâce aux accessoires fournis. Un pur délice sans gâchis !
A057 - 2 repas de petites crevettes ou 2 rabais de 20$
30 $

Enchère de départ

Deux (2) bons pour le restaurant Mr Cajun. Chaque bon équivaux à un repas de petites crevettes ou un rabais de 20$ dans ce restaurant tendance des plus original. Oubliez les assiettes et imaginez manger des fruits de mers avec vos doigts, mais en restant complètement propre grâce aux accessoires fournis. Un pur délice sans gâchis !
A058 - 2 repas de petites crevettes ou 2 rabais de 20$
30 $

Enchère de départ

Deux (2) bons pour le restaurant Mr Cajun. Chaque bon équivaux à un repas de petites crevettes ou un rabais de 20$ dans ce restaurant tendance des plus original. Oubliez les assiettes et imaginez manger des fruits de mers avec vos doigts, mais en restant complètement propre grâce aux accessoires fournis. Un pur délice sans gâchis !
A059 - 2 repas de petites crevettes ou 2 rabais de 20$
30 $

Enchère de départ

Deux (2) bons pour le restaurant Mr Cajun. Chaque bon équivaux à un repas de petites crevettes ou un rabais de 20$ dans ce restaurant tendance des plus original. Oubliez les assiettes et imaginez manger des fruits de mers avec vos doigts, mais en restant complètement propre grâce aux accessoires fournis. Un pur délice sans gâchis !
A060 - 2 repas de petites crevettes ou 2 rabais de 20$
30 $

Enchère de départ

Deux (2) bons pour le restaurant Mr Cajun. Chaque bon équivaux à un repas de petites crevettes ou un rabais de 20$ dans ce restaurant tendance des plus original. Oubliez les assiettes et imaginez manger des fruits de mers avec vos doigts, mais en restant complètement propre grâce aux accessoires fournis. Un pur délice sans gâchis !
A061 - Restaurant La Signorina - 25$
15 $

Enchère de départ

Un certificat-cadeau au restaurant La Signorina Inc d'une valeur de 25$
A063 - Cycle Ethan - certificat-cadeau - entretien de vélo
75 $

Enchère de départ

Un certificat-cadeau pour un entretien de vélo pour le forfait ""Le Complet"" d'une valeur de 110$ + taxes. Le forfait ""Le Complet"" comprend une inspection visuelle, ajustement des freins, ajustement des dérailleurs, lubrification de la chaîne, ajustement du jeu de direction, resserrement des écrous et boulons, ajustement de la potence et tige de selle, vérification de la pression et de l'usure des pneus, nettoyage de la cassette, graissage du roulement du pédalier et graissage du jeu de direction. Sur rendez-vous seulement, contacter le 514 293-2944. Cycle Ethan est une atelier mobile qui offre des services d'entretien et réparation de vélo à domicile ou en entreprise.
A064 - Cycle Ethan - Chandail avec citation de vélo
15 $

Enchère de départ

T-Shirt noir 100% cotton de marque Gildan grandeur médium avec la citation en image ''Van + Vélo de montagne = Bonheur'' de Cycle Ethan. Cycle Ethan est une atelier mobile qui offre des services d'entretien et réparation de vélo à domicile ou en entreprise.
A066 - Le Choix du Président - 200$
150 $

Enchère de départ

Une carte-cadeau Le Choix du Président de 200$ pour l'épicerie Maxi ou Provigo offert par le Maxi Brossard situé à la place Portobello.
A067 - Le Choix du Président - 200$
150 $

Enchère de départ

Une carte-cadeau Le Choix du Président de 200$ pour l'épicerie Maxi ou Provigo offert par le Maxi Brossard du Quartier.
A068 - Maman pieuvre et son bébé au crochet
35 $

Enchère de départ

Création au crochet d'une pieuvre avec son bébé
A069 - Axolote au crochet
25 $

Enchère de départ

Création au crochet d'un magnifique axolote!
A070 - Calmar au crochet
25 $

Enchère de départ

Création au crochet d'un magnifique calmar!
A062 - Plateau de sushi de Luxe
30 $

Enchère de départ

Un plateau de 40 morceaux de sushi qui fondent dans la bouche provenant de Sushi La Prairie
A071 - Plateau de sushi de Luxe
30 $

Enchère de départ

Un plateau de 40 morceaux de sushi qui fondent dans la bouche provenant de Sushi La Prairie
A072 - Café Céramique TrèsArts - 25$
20 $

Enchère de départ

Un chèque cadeau de 25 $ pour un moment de plaisir a peinturé une tasse, une assiette ou un bibelot, etc. Il y a beaucoup de choix, c'est difficile de se décider. Heureusement que le temps n'est pas compté ni facturé. Avec un bon café ou un chocolat chaud, cela fait une belle sortie en famille ou entre amies.
T001 - Café Céramique TrèsArts - 25$
20 $

Enchère de départ

Un chèque cadeau de 25 $ pour un moment de plaisir a peinturé une tasse, une assiette ou un bibelot, etc. Il y a beaucoup de choix, c'est difficile de se décider. Heureusement que le temps n'est pas compté ni facturé. Avec un bon café ou un chocolat chaud, cela fait une belle sortie en famille ou entre amies.
A073 - Jean-Coutu Pascal Bouchard - 50$
37 $

Enchère de départ

Une carte-cadeau d'une valeur de 50$ offert par la pharmacie au coin de Cousineau et Montée St-Hubert. Ce Jean-coutu se distingue des autres par leurs conseils de pharmaciens sans pareil.
A074 - Certificat cadeau pour 10h de rénovation
600 $

Enchère de départ

10h de rénovation d'une valeur d'environ de 1000 $ dans le secteur rive-sud et les environs par des hommes à tout-faire. Numéro RBQ: 5840-1573-01. Pour des services tels : qu'une rénovation de salle de bain, des tirage de joints, un sous-sol, une terrasse, etc. Pour en savoir plus rendez-vous sur le site Facebook - https://www.facebook.com/profile.php?id=100088791387725
A075 - Certificat cadeau pour 10h de rénovation
600 $

Enchère de départ

10h de rénovation d'une valeur d'environ 1000 $ dans le secteur rive-sud et les environs par des hommes à tout-faire. Numéro RBQ: 5840-1573-01. Pour des services tels : qu'une rénovation de salle de bain, des tirage de joints, un sous-sol, une terrasse, etc. Pour en savoir plus rendez-vous sur le site Facebook - https://www.facebook.com/profile.php?id=100088791387725
A076 - Trois romans dédicacés des éditions Hurtubise
35 $

Enchère de départ

Procurez-vous ces trois (3) romans de littérature québécoise dédicacés par les auteures respectives : "Balcons" de Marianne Brisebois, "Dolly" de Marianne Girard et "Le garçon d'encre" de Marie-Christine Chartier.
A065 - 2 nuitées en tente au Festival Relief (8-10 AOU)
90 $

Enchère de départ

2 nuitées en tente du 8 au 10 août 2025 pour une famille de 2 adultes et 2 enfants au Festival Relief situé au Mont Adstock, 120 rte Adstock, Adstock, Qc, G0N 1S0 ​​Ce forfait d'une valeur de 130$ comprend l’accès: Au site pour 2 adultes et 2 enfants pour toute la durée du festival; 2 nuitées dans votre tente du vendredi arrivé dès 9h au dimanche départ à 17h; Un emplacement pour une tente; Aux spectacles et aux conférences; Aux ateliers et aux kiosques des exposants; Au rallye pour les adultes; À la chasse aux trésors pour les enfants, incluant une surprise pour les participants; À la zone familiale, incluant les jeux gonflables et des jeux extérieurs; Aux sentiers de vélos de montagne du Mont Adstock; Au parcours de gravel bike; Aux sentiers de randonnée du Mont Adstock Aux Food Trucks; Au restaurant et au bar du chalet au pied de la montagne; Aux toilettes et douches gratuites dans le chalet au pied de la montagne; Aux séances de Yoga; Au brunch communautaire du dimanche; Aux feux de joies. Pour plus de détails sur le Festival Relief, rendez-vous sur le site web au https://festivalrelief.ca.
A092 - Panier cadeau de boissons énergisantes Guru
10 $

Enchère de départ

Ensemble de boisson énergisante Guru comprenant 5 canettes de 355 ml: - Baies Sauvages Guru Zero - Punch Pêche-Mangue Guru - Theanine Punch aux Fruits Guru - Original Guru - Punch Tropical Guru
A093 - Panier cadeau de boissons énergisantes Guru
10 $

Enchère de départ

Ensemble de boisson énergisante Guru comprenant 5 canettes de 355 ml: - Baies Sauvages Guru Zero - Punch Pêche-Mangue Guru - Theanine Punch aux Fruits Guru - Original Guru - Punch Tropical Guru
A094 - Panier cadeau de boissons énergisantes Guru
10 $

Enchère de départ

Ensemble de boisson énergisante Guru comprenant 5 canettes de 355 ml: - Baies Sauvages Guru Zero - Punch Pêche-Mangue Guru - Theanine Punch aux Fruits Guru - Original Guru - Punch Tropical Guru
A095 - Panier cadeau de boissons énergisantes Guru
10 $

Enchère de départ

Ensemble de boisson énergisante Guru comprenant 5 canettes de 355 ml: - Baies Sauvages Guru Zero - Punch Pêche-Mangue Guru - Theanine Punch aux Fruits Guru - Original Guru - Punch Tropical Guru
A096 - Panier cadeau de boissons Boréale #1
15 $

Enchère de départ

Ensemble de boissons Boréale comprenant 6 canettes: - 355 ml Boisson de malt alcoolisée pétillante Paloma au Pamplemousse, 5% alcool - 355 ml Boisson de malt alcoolisée pétillante Margarita à la lime, 5% alcool - 473 ml Bière de soif, goût léger Pure Malt Lager de Boréale, 4,5% alcool - 473 ml Bière forte IPA pure Malt de Boréale, 6,2% alccol - 473 ml Bière forte Double blanche du lac, 6,1% alcool - 473 ml Bière Blonde Sans Alcool Hors Sentiers de Boréale, 0,5% alcool
A097 - Panier cadeau de boissons Boréale #2
15 $

Enchère de départ

Ensemble de boissons Boréale comprenant 6 canettes: - 355 ml Boisson de malt alcoolisée pétillante Paloma au Pamplemousse, 5% alcool - 355 ml Boisson de malt alcoolisée pétillante Margarita à la lime, 5% alcool - 473 ml Bière de soif, goût léger Pure Malt Lager de Boréale, 4,5% alcool - 473 ml Bière forte IPA pure Malt de Boréale, 6,2% alccol - 473 ml Bière forte Double blanche du lac, 6,1% alcool - 473 ml Bière Blonde Sans Alcool Hors Sentiers de Boréale, 0,5% alcool
A098 - Panier cadeau de boissons Boréale #3
15 $

Enchère de départ

Ensemble de boissons Boréale comprenant 6 canettes: - 355 ml Boisson de malt alcoolisée pétillante Paloma au Pamplemousse, 5% alcool - 355 ml Boisson de malt alcoolisée pétillante Margarita à la lime, 5% alcool - 473 ml Bière de soif, goût léger Pure Malt Lager de Boréale, 4,5% alcool - 473 ml Bière forte IPA pure Malt de Boréale, 6,2% alccol - 473 ml Bière forte Double blanche du lac, 6,1% alcool - 473 ml IPA Bière IPA Sans Alcool Hors Sentiers de Boréale, 0,5% alcool
A099 - Panier cadeau de boissons Boréale #4
15 $

Enchère de départ

Ensemble de boissons Boréale comprenant 6 canettes: - 355 ml Boisson de malt alcoolisée pétillante Paloma au Pamplemousse, 5% alcool - 355 ml Boisson de malt alcoolisée pétillante Margarita à la lime, 5% alcool - 473 ml Bière de soif, goût léger Pure Malt Lager de Boréale, 4,5% alcool - 473 ml Bière forte IPA pure Malt de Boréale, 6,2% alccol - 473 ml Bière forte Double blanche du lac, 6,1% alcool - 473 ml IPA Bière IPA Sans Alcool Hors Sentiers de Boréale, 0,5% alcool
A050 - 3 Chaussettes de sport noir
5 $

Enchère de départ

3 Chaussettes de sport modèle RS 500 Lowedge noir de marque Artengo de chez Décathlon. Chaussettes en bouclette ortables qui absorbent bien la sueur. Aération sur le dessus. Serrage au milieu du pied pour un bon maintien. Résistance au frottement Tricotage forte densité de fils. Renforts talon et pointe. Bouclette intégrale. Chaussettes: 73.0% Coton, 2.0% Élasthane, 11.0% Polyamide, 14.0% Polyester Cette chaussette de sport Artengo tige basse possède en haut à l’arrière, juste au-dessus du talon, une petite « excroissance », qui accroît votre confort et limite les risques d’irritations avec le frottement de la chaussure. C’est ce que nous appelons le système Edge.
A051 - Manteau enfant 8-9 ans
50 $

Enchère de départ

Manteau pour enfant 8-9 ans. Parka de randonnée chaud enfant – SH 900, Quechua, couleur Gris Graphite et orange à l'intérieur. Notre manteau grand froid conçu pour les randonnées dans la neige et le vent. Le manteau qu’il vous faut pour protéger votre enfant du froid et de la neige : chaud, hermétique et stylé. Confortable jusqu’à -23°C. La chaleur vient de l’isolant en ouate synthétique épaisse (double couche sur le corps) qui emmagasine l’air dans ses fibres. Nous avons ajouté un large rabat intérieur sous la glissière principale pour bloquer le passage de l’air froid. L’étoffe extérieure imperméable bloque le passage de l’eau et du vent. En hiver, pour rester au chaud, il est important de protéger vos extrémités et de privilégier des vêtements hermétiques. Le capuchon coupe-vent avec fourrure synthétique amovible, les manchons aux poignets et le col montant empêchent aussi le froid de s’infiltrer. L’imperméabilité d’un manteau ne se limite pas à celle de ses composants : la technique d’assemblage des différentes pièces est également importante. Que les pièces soient thermocollées ou cousues puis étanchées, l’imperméabilité globale de votre manteau est mesurée grâce à un test conçu par Décathlon qui simule des pluies de différentes intensités. Ainsi, ce manteau imperméable vous protège d’une averse, soit 12 cm de pluie en 2 heures.
A052 - Sac à dos de randonnée noir
7 $

Enchère de départ

Sac à dos de randonnée de 10 litres de couleur noir de chez Décathlon. Conçu pour transporter vos essentiels durant une courte randonnée. Il convient aussi parfaitement aux virées au marché de producteurs locaux ou à la fruiterie du coin.
A080 - Jeu de spiroballe - Turnball JR jaune/noir
25 $

Enchère de départ

Jeu de spiroballe - Turnball JR jaune et noir Artengo de chez Décathlon. Article de seconde vie Décathlon. Cet article est vendu dans la section Seconde vie puisqu'il a été acheté et retourné par un client. Une usure est visible sur la balle et la corde, voir la troisième photo. Comprend 1 mât, 2 raquettes et 1 balle molle en caoutchouc pour des heures de plaisir. À l’intérieur ou à l’extérieur, le Turnball permet de pratiquer le spiroballe seul, en famille ou entre amis. Stable et résistant pour un maximum de plaisir.
A081 - Glacière souple de camping
40 $

Enchère de départ

Glacière souple de camping 25 litres Quechua de chez Décathlon couleur Vert-De-Gris. Cet article est vendu dans la section Seconde vie puisqu'il a été acheté et retourné par un client. Une glacière innovante et très performante : elle conserve au frais vos boissons et aliments pendant 15 heures sans pains de glace. Souple, elle se loge partout et se range facilement. Bandoulière réglable et protection en mousse pour soulager l’épaule. Très légère, elle ne pèse que 1,25 kg. Pas d’encombrement, dégonflez-la après usage. Recommandée pour 2 à 4 personnes. Vous trouverez à l’extérieur trois poches de rangement élastiques en filet. Grâce au séparateur qui se trouve à l’intérieur de la glacière, vous pourrez optimiser son organisation. Si vous le placez à l’horizontal, vous pouvez garder les aliments qui seront en dessous plus longtemps au frais. Si vous le placez à la verticale vous pourrez organiser votre glacière en séparant aliments et boissons, par exemple. Elle a même des sangles sur le dessus pour vous permettre de transporter votre couverture. Dépliée, la glacière mesure 40 x 30 x 40 cm. Pliée, la glacière mesure 21 x 30 x 40 cm.
A082 - Abri de camping Arpenaz
150 $

Enchère de départ

Abri de camping Arpenaz base Fresh 10 personnes Quechua de chez Décathlon, cet article est vendu dans la section Seconde vie puisqu'il a été acheté et retourné par un client. Cet abri grand avec structure autoportante est conçu pour accueillir jusqu’à dix adultes. Vous serez protégés grâce aux trois portes et sa grande moustiquaire. Tissu Fresh innovant qui diminue la chaleur avec une ventilation mécanique. Hauteur : 2,25 m | 9 m² au sol | Espace pour s’asseoir à 10 personnes à table. Étanche sous 200 mm d’eau par heure par m². Housse rectangulaire de 89 x 22 x 30 cm, capacité de 58 litres et pèse 11,6 kg.
A083 - Manteau de randonnée pour femme XL
60 $

Enchère de départ

Manteau de randonnée en duvet Forclaz de grandeur XL pour femme de couleur Truffe Au Chocolat Noir de chez Décathlon. Ce manteau de duvet assure votre confort durant vos randonnées par temps frais. Confortable jusqu’à -5°C en activité et 5°C en statique. Il vous apporte de la chaleur avec son pouvoir gonflant de 800 CUIN. Il est très compact dans votre sac à dos et ne pèse que 290 g.