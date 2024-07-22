Organisé par

Célébration de l'Action de grâce avec le Club Lions Québec Beauport

2 Rue Monseigneur-Marc-Leclerc

Québec, QC G1C 2C4, Canada

Admission générale
125 $
Inclus : Cocktail dînatoire généreux, un breuvage de bienvenue et une première consommation au bar, divertissement et possibilité de participer à l'encan. La plateforme de vente Zeffy est 100% gratuite pour les organismes à but non lucratif. Le montant total de votre achat revient au Club.
Lot de 4 billets
500 $
C'est un billet de groupe, il inclut 4 billets
Inclus : Cocktail dînatoire généreux, un breuvage de bienvenue et une première consommation au bar (par participant), divertissement et possibilité de participer à l'encan + Une bouteille de vin à partager avec vos invités. Si vous représentez une entreprise, il est avantageux de vous informer de notre plan de commandite par téléphone au 418 930-3866 ou par courriel au [email protected]. La plateforme de vente Zeffy est 100% gratuite pour les organismes à but non lucratif. Le montant total de votre achat revient au Club.
Lot de 8 billets
1 000 $
C'est un billet de groupe, il inclut 8 billets
Inclus : Cocktail dînatoire généreux, un breuvage de bienvenue et une première consommation au bar (par participant), divertissement et possibilité de participer à l'encan + Deux bouteilles de vin à partager avec vos invités. Si vous représentez une entreprise, il est avantageux de vous informer de notre plan de commandite par téléphone au 418 930-3866 ou par courriel au [email protected]. La plateforme de vente Zeffy est 100% gratuite pour les organismes à but non lucratif. Le montant total de votre achat revient au Club.
Partenaires associés
500 $
C'est un billet de groupe, il inclut 2 billets
Inclus : 2 billets admission générale (cocktail dînatoire généreux, un breuvage de bienvenue et une première consommation au bar par participant + Rayonnement personnalisé pour votre entreprise. Pour discuter de notre plan de commandite, vous pouvez nous contacter à [email protected] ou par téléphone auprès de notre membre David O'Shaughnessy au 418 930-3866.
Partenaires associés (sans présence à l'événement)
250 $
Pour discuter de notre plan de commandite, vous pouvez nous contacter à [email protected] ou par téléphone auprès de notre membre David O'Shaughnessy au 418 930-3866.

