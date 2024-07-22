Célébration de l'Action de grâce avec le Club Lions Québec Beauport

Inclus : Cocktail dînatoire généreux, un breuvage de bienvenue et une première consommation au bar (par participant), divertissement et possibilité de participer à l'encan
+ Deux bouteilles de vin à partager avec vos invités.
Si vous représentez une entreprise, il est avantageux de vous informer de notre plan de commandite par téléphone au 418 930-3866 ou par courriel au [email protected]
.
La plateforme de vente Zeffy est 100% gratuite pour les organismes à but non lucratif. Le montant total de votre achat revient au Club.
