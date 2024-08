Gala - Ça SLAM par chez nous 2024

🎤 Soirée gala du concours « Ça SLAM par chez nous » — Édition 2024 !

đź• Ouverture des portes Ă 18h.





🌟 Cette année encore, nous sommes ravis de vous inviter à célébrer le talent éclatant de jeunes artistes lors de notre soirée gala « Ça SLAM par chez nous ». Venez vivre une expérience inoubliable : la poésie prendra vie sur scène et l’émotion résonnera dans chaque vers.





🎶 Venez applaudir nos jeunes talents alors qu’ils montent sur scène pour partager leurs textes et participer au grand concours ! Attendez-vous à une ambiance électrisante, où la chaleur humaine et la décontraction règnent en maîtres. Nous avons prévu de vous gâter avec une sélection de sucreries, de popcorn et de rafraîchissements légers pour agrémenter votre soirée.





🎧 Un DJ talentueux prendra les commandes pour animer le rythme de la soirée, aux côtés de notre animateur emblématique, MC JUNE. Et pour couronner le tout, nous avons l'honneur d'accueillir trois slameurs professionnels d'exception, qui composeront notre jury et apporteront leur expertise pour choisir les lauréats de cette soirée mémorable.





Joignez-nous pour une célébration de la créativité, de la passion et du talent ! Réservez dès maintenant votre place pour cette soirée qui s’annonce mémorable !