Vendredi 14 juin : La rue Cherrier et le Carré Saint-Louis

Vendredi 14 juin de 10 h 00 à 12 h 00

La rue Cherrier et le Carré Saint-Louis : Un quartier bourgeois francophone des années 1880-1930

Sylvie Roy





Ce quartier de prestige a une histoire et une architecture uniques dont il faut prendre le temps d’admirer les détails.





La Société d’histoire du Plateau-Mont-Royal vous invite à une balade historique de la rue Cherrier et du Carré Saint-Louis. Dès 1881, ce quartier se développe, attire et retient la bourgeoisie francophone pendant une cinquantaine d’années avant qu’elle n’émigre vers Outremont. L’architecture se distingue de celle des quartiers avoisinants, la pierre grise y domine ainsi que les ornementations d’inspiration victorienne des façades. L’ensemble est harmonieux et conserve encore tout son charme.





Votre guide, Sylvie Roy, administratrice à la SHP, partagera avec vous ses connaissances de lieux qui lui sont bien familiers.