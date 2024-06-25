CS Games 2025

2325 Rue de l'Université

Québec, QC G1V 0A6, Canada

Régulier
260 $
(FR) Chaque école peut inscrire un maximum de deux équipes. Chaque école peut acheter des billets lève-tôt un maximum d’une équipe. Vous devez attendre que la vente de billets réguliers soit ouverte (le 2 décembre) pour acheter des billets pour une deuxième équipe. Si des billets pour deux équipes sont achetés au prix des billets lève-tôt, alors les billets de la deuxième équipe vous seront remboursés. Une équipe doit être composée de 8 à 10 étudiants de premier cycle. Une équipe peut être accompagnée d’un parrain ou d’une marraine, auquel cas cette personne devra également avoir un billet. Les billets lève-tôt seront en vente jusqu’au 1 décembre 2024. Les billets réguliers seront en vente à partir du 2 décembre 2024. Le prix d’un billet lève-tôt est de 220$ avant taxes. Le prix d’un billet régulier est de 260$ avant taxes. L’achat d’un billet comprend: L’accès à l’événement 3 nuits d’hôtel (du vendredi 14 mars au lundi 16 mars) Les repas pour toute la durée de l’événement (EN) Each school can register a maximum of two teams. Each school can purchase early-bird tickets for a maximum of one team. You must wait for the regular ticket sale to open (on December 2nd) to purchase tickets for a second team. If tickets for two teams are bought at the early-bird price, the tickets for the second team will be refunded to you. A team must consist of 8 to 10 undergraduate students. A team can be accompanied by a sponsor, in which case the sponsor must also have a ticket. Early-bird tickets will be on sale until December 1, 2024. Regular tickets will be on sale starting from December 2, 2024. The price of an early-bird ticket is $220 before taxes. The price of a regular ticket is $260 before taxes. The purchase of a ticket includes: Access to the event 3 nights of hotel accommodation (from Friday, March 14, to Monday, March 16) Meals for the entire duration of the event.

