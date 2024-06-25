CS Games 2025

(FR) Chaque école peut inscrire un maximum de deux équipes. Chaque école peut acheter des billets lève-tôt un maximum d’une équipe. Vous devez attendre que la vente de billets réguliers soit ouverte (le 2 décembre) pour acheter des billets pour une deuxième équipe. Si des billets pour deux équipes sont achetés au prix des billets lève-tôt, alors les billets de la deuxième équipe vous seront remboursés. Une équipe doit être composée de 8 à 10 étudiants de premier cycle. Une équipe peut être accompagnée d’un parrain ou d’une marraine, auquel cas cette personne devra également avoir un billet. Les billets lève-tôt seront en vente jusqu’au 1 décembre 2024. Les billets réguliers seront en vente à partir du 2 décembre 2024. Le prix d’un billet lève-tôt est de 220$ avant taxes. Le prix d’un billet régulier est de 260$ avant taxes. L’achat d’un billet comprend: L’accès à l’événement 3 nuits d’hôtel (du vendredi 14 mars au lundi 16 mars) Les repas pour toute la durée de l’événement (EN) Each school can register a maximum of two teams. Each school can purchase early-bird tickets for a maximum of one team. You must wait for the regular ticket sale to open (on December 2nd) to purchase tickets for a second team. If tickets for two teams are bought at the early-bird price, the tickets for the second team will be refunded to you. A team must consist of 8 to 10 undergraduate students. A team can be accompanied by a sponsor, in which case the sponsor must also have a ticket. Early-bird tickets will be on sale until December 1, 2024. Regular tickets will be on sale starting from December 2, 2024. The price of an early-bird ticket is $220 before taxes. The price of a regular ticket is $260 before taxes. The purchase of a ticket includes: Access to the event 3 nights of hotel accommodation (from Friday, March 14, to Monday, March 16) Meals for the entire duration of the event.

(FR) Chaque école peut inscrire un maximum de deux équipes. Chaque école peut acheter des billets lève-tôt un maximum d’une équipe. Vous devez attendre que la vente de billets réguliers soit ouverte (le 2 décembre) pour acheter des billets pour une deuxième équipe. Si des billets pour deux équipes sont achetés au prix des billets lève-tôt, alors les billets de la deuxième équipe vous seront remboursés. Une équipe doit être composée de 8 à 10 étudiants de premier cycle. Une équipe peut être accompagnée d’un parrain ou d’une marraine, auquel cas cette personne devra également avoir un billet. Les billets lève-tôt seront en vente jusqu’au 1 décembre 2024. Les billets réguliers seront en vente à partir du 2 décembre 2024. Le prix d’un billet lève-tôt est de 220$ avant taxes. Le prix d’un billet régulier est de 260$ avant taxes. L’achat d’un billet comprend: L’accès à l’événement 3 nuits d’hôtel (du vendredi 14 mars au lundi 16 mars) Les repas pour toute la durée de l’événement (EN) Each school can register a maximum of two teams. Each school can purchase early-bird tickets for a maximum of one team. You must wait for the regular ticket sale to open (on December 2nd) to purchase tickets for a second team. If tickets for two teams are bought at the early-bird price, the tickets for the second team will be refunded to you. A team must consist of 8 to 10 undergraduate students. A team can be accompanied by a sponsor, in which case the sponsor must also have a ticket. Early-bird tickets will be on sale until December 1, 2024. Regular tickets will be on sale starting from December 2, 2024. The price of an early-bird ticket is $220 before taxes. The price of a regular ticket is $260 before taxes. The purchase of a ticket includes: Access to the event 3 nights of hotel accommodation (from Friday, March 14, to Monday, March 16) Meals for the entire duration of the event.

Plus de détails...