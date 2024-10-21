La boutique de United World Games 2025- Jayden

eventClosed

Sceau mélange Régulier -2.27 kg item
Sceau mélange Régulier -2.27 kg
CA$45
Sceau Mélange régulier - 700 g item
Sceau Mélange régulier - 700 g
CA$19
Bouteille blanche - Mélange régulier -375 g item
Bouteille blanche - Mélange régulier -375 g
CA$20
Jarre à bonbons Régulier - 250 g item
Jarre à bonbons Régulier - 250 g
CA$10
Jarre Mélange Fancy - chocolat 400 g item
Jarre Mélange Fancy - chocolat 400 g
CA$20
contient des noix
sceau mélange de Noël 2.27kg item
sceau mélange de Noël 2.27kg
CA$45
Sceau mélange de Noel 700g item
Sceau mélange de Noel 700g
CA$19
Bouteille blanche mélange de Noel 375g item
Bouteille blanche mélange de Noel 375g
CA$20
Jarre à bonbons de Noel 250g item
Jarre à bonbons de Noel 250g
CA$10
billet de tirage item
billet de tirage
CA$20
Délégation Canada propose des billets de financement pour nous aider à financer notre voyage avec Équipe Québec pour les United World Games en Autriche. Les billets sont au cout de 20$ et vous donnent la chance de gagner un crédit voyage de 1000$ ou 750 $ en argent. Le gagnant sera déterminé par les trois derniers numéros du tirage de la mini loto Québec, qui aura lieu le vendredi 6 décembre. Si vous acheter un billet en ligne une photo de votre billet avec son numéro vous sera envoyé par courriel. Nous garderons les noms et courriels de chacun afin de vous aviser si vous êtes le grand gagnant.

