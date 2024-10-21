La boutique de United World Games 2025- Jayden

Délégation Canada propose des billets de financement pour nous aider à financer notre voyage avec Équipe Québec pour les United World Games en Autriche. Les billets sont au cout de 20$ et vous donnent la chance de gagner un crédit voyage de 1000$ ou 750 $ en argent. Le gagnant sera déterminé par les trois derniers numéros du tirage de la mini loto Québec, qui aura lieu le vendredi 6 décembre. Si vous acheter un billet en ligne une photo de votre billet avec son numéro vous sera envoyé par courriel. Nous garderons les noms et courriels de chacun afin de vous aviser si vous êtes le grand gagnant.

