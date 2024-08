Rejoignez-nous en personne à la Maison riveraine pour l'Assemblée publique annuelle 2023 le 28 novembre! Apprenez-en davantage sur le travail que cette collectivité a rendu possible cette année. Vous aurez l’occasion de poser vos questions au sujet de nos programmes et de la rivière, d’avoir un aperçu de ce qui s’en vient et d’échanger avec vos amis de la rivière.





Nous sommes ravis d'organiser l'Assemblée publique annuelle de cette année dans nos nouveaux locaux, la Maison riveraine de la CCN, située au 501, promenade Sir-George-Étienne-Cartier. L'événement est gratuit et ouvert à tous. Les portes ouvrent à 18 h et l'événement se termine à 20 h. La nourriture et les boissons seront offertes!





L’année 2023 a été une année importante pour Garde-rivière des Outaouais. Grâce au soutien des premiers donateurs, le rêve de longue date d’avoir un bureau et des espaces d’apprentissage directement sur l’eau se réalise. Nous poursuivons et élargissons nos initiatives en matière de sciences, d’éducation et de défense des intérêts, et nous sommes très heureux de vous donner plus de renseignements sur ces programmes à la Maison riveraine.





Dans le cadre de cet événement, vous en apprendrez davantage sur nos projets de surveillance communautaire, et vous entendrez notamment des témoignages de bénévoles participant à ces initiatives qui vous parleront de leur expérience et de leur travail. Vous aurez également l'occasion d'entendre le lauréat du prix Leader de l’eau de cette année, un champion inspirant de la protection de l'eau.





De plus, nous vous invitons à célébrer le travail remarquable de notre président du conseil d'administration, Geoff Green! Après 14 ans à ce poste, Geoff passe le gouvernail à une nouvelle direction, et c'est l'occasion de lui dire à quel point son travail a été important.





Merci à Dentons d'avoir rendu possible l'Assemblée de cette année.