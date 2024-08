Levée de fonds du GATUM - Achetez un savon aux couleurs du drapeau trans!

Bonjour à toustes, si vous êtes sur ce document c’est que vous désirez contribuer à notre grande collecte de fonds dans le but de financer nos futures activités.





Dans les prochains mois, et plus spécifiquement lors de la session d’Automne 2020, nous organiserons et co-organiserons une série de 5 conférences avec des invité.e.s trans, non-binaires ou de genres non-conformes sur divers enjeux qui touchent ces personnes.





Enfin, cette collecte de fonds est très importante pour nous, car nous avons à cœur la rémunération juste et équitable du travail effectué par des personnes qui sont des leaders dans leur communauté.

C’est pourquoi nous faisons cette collecte de fonds avec des savons faits à la main aux couleurs du drapeau trans au tarif de 7$ l’unité que vous pouvez voir dans l’image juste en dessous.





*IMPORTANT*

Nous vous demandons d’inscrire votre nom , adresse et adresse courriel pour pouvoir vous livrer à vélo .

, et pour pouvoir vous livrer . Veuillez noter que nous livrons seulement sur l’Île de Montréal et si votre localisation est jugée trop loin (puisque nous sommes principalement dans le centre de l’Île de Montréal), nous vous enverrons un courriel pour vous suggérer de venir le chercher ou de venir rejoindre notre cycliste à un point de rencontre.



Si vous restez à l’extérieur de Montréal vous devrez venir chercher votre savon à un de nos points de dépôt.



Vous aurez également l’occasion d’effectuer des dons par transfert électronique, si vous le souhaitez, au : [email protected]





TOUS LES SAVONS SERONT LIVRÉS PAR VÉLO OU SI VOUS LE VOULEZ, VOUS POUVEZ VENIR EN CHERCHER UN À NOS POINTS DE DÉPÔTS QUI SERONT INDIQUÉS PAR COURRIEL.





INGRÉDIENTS SAVON DRAPEAU TRANS

- Huile d’olive, huile de noix de coco, beurre de kokum, beurre de karité, huile de jojoba, huile de pépin de raisin infusée au parfum de rose victorienne, argile rose, oxyde de zinc (couleur blanche), oxyde rouge claire (couleur rosée), ultramarine bleue (couleur bleue), eau, soude caustique.





PARFUM : Odeur subtile de rose victorienne