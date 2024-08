Bioshow 2024 ✨

Le bioshow aura lieu le jeudi 11 avril au bar de La Marche à Côté sur Saint Denis au métro Laurier à 19h et le spectacle débutera à 20h !

Qu'est-ce que le Bioshow ? Un spectacle annuel rassemblant les différents talents de nos personnes talentueuses en biologie. Oui, on parle de toi 🤭 et ça peut être n'importe quelle forme d'art (musique, danse, humour,... laissez place à votre imagination) ! 💃🤹🧑‍🎤. Plus on est mieux c’est 😊

Le billet comprend l'entrée et une consommation gratuite de votre choix :)

Le bar sert aussi de la nourriture pour ceux qui veulent !

(N'oubliez pas votre carte d'identité)





Hâte de vous y voir !