Le comité des finissant⸱e⸱s se compose de différents sous-comités ayant pour but d’organiser tous les événements pour les plus de 150 étudiants de dernière année au PharmD. Ces événements et souvenirs se traduisent par la création d’une mosaïque, l’achat de bagues et d’un album en plus de la possibilité de participer à un voyage sans oublier le fameux bal des finissants qui prend la forme d’une fin de semaine à l’hôtel rempli d’activités.