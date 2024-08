Spectacle Un finissant, un chorégraphe - Jeudi 25 avril

Jeudi 25 avril à 19h30

Au Studio-Théâtre des Grands Ballets Canadiens | Édifice Wilder





Ce spectacle vous surprendra par son concept original! Chaque finissant·e de l’École supérieure de ballet du Québec a eu le privilège de collaborer avec un·e chorégraphe de renom pour créer et présenter un solo d'une grande singularité. À l’aube de s’élancer sur les plus grandes scènes du monde, nos jeunes artistes vous impressionneront par leur virtuosité, leurs qualités d'interprétation et leur passion contagieuse pour la danse. En prime, vous aurez un aperçu de la fibre créative de quatre étudiant·e·s « apprenti·e·s chorégraphes » à travers leurs courtes pièces originales.

Venez découvrir leurs univers aussi colorés que diversifiés!





INFORMATIONS PRATIQUES

Tarifs

25 $ - tarif unique

Admission générale

Nous vous recommandons d’arriver 15 minutes d’avance.

Aucun retardataire ne sera admis .

Durée du spectacle

Environ 2h, avec entracte.

Ce spectacle est rendu possible grâce au Fonds pour l’excellence - Anik Bissonnette, permettant de financer les activités artistiques de l’École supérieure ainsi que les services de santé et les bourses aux élèves.





*Les frais de contribution pour la plateforme de billetterie Zeffy sont facultatifs, lors de l'achat de vos billets, veuillez sélectionner "Autre" si vous souhaitez saisir un autre montant.