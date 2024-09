Conférence d'Anne-Marie Deshaye et Pascal Simard : Le Vieux-Cap-Rouge au temps de Léon Provancher

Les patrimoines bâti et naturel du Vieux-Cap-Rouge recèlent de bien des secrets étonnants. Anne-Marie Deshaye et Pascal Simard vous invitent à découvrir la richesse architecturale des lieux, la construction du tracel, les ponts sur la rivière du Cap Rouge, les berges du fleuve et quelques anecdotes sur ce quartier. Cette conférence est organisée par la Société du patrimoine urbain de Québec en collaboration avec La Maison Léon-Provancher et la Société historique de Cap-Rouge.





Anne-Marie Deshaye est coordonnatrice à la médiation culturelle et à la muséologie à La Maison Léon-Provancher depuis 2020. Passionnée de savoirs et d’éducation à l’enfance, elle travaille à faire connaître les sciences et le patrimoine auprès des jeunes de la région. Diplômée en histoire de l’art et en muséologie de l’Université Laval, elle est constamment à la recherche de nouvelles connaissances.





Pascal Simard a dédié sa carrière à l’interprétation des sciences, de la flore et de la faune du Québec. Depuis 2010, il est à l’emploi de La Maison Léon-Provancher et est dorénavant. Son travail d’interprète est reconnu par tous puisqu’il décrit avec clarté et avec un dynamisme extraordinaire l’univers captivant de l’adaptation des êtres vivants à leur milieu.





Mercredi 22 mai, 13h30

Durée : 90 minutes

Réservation requise





Maison Léon-Provancher, 1435 Rue Provancher, Québec





Cette activité est offerte par la Société du patrimoine urbain de Québec et la Société historique du Cap-Rouge dans le cadre de La semaine du patrimoine de la Ville de Québec.