6e édition -LinkedIn Local Contrecœur, 24 septembre 2025

Contrecoeur, QC J0L 1C0, Canada
Inscription générale : participez à l'événement !
Rejoignez-nous pour la 6ᵉ édition de LinkedIn Local Contrecœur et vivez une soirée enrichissante de réseautage et d’échanges professionnels.
🎤 Deux conférenciers inspirants
🍽 Un délicieux repas inclus
🍹 1 verre de punch (avec ou sans alcool)
Venez élargir votre réseau, partager un moment convivial et vous inspirer aux côtés de la communauté d’affaires locale !
👉 Les places sont limitées — On bien hâte de vous voir !
