En devenant membre de Helico Secours, vous participez au bien-être collectif en assurant à chaque Québécois d’avoir la même chance d’obtenir des soins d’urgence spécialisés rapidement et en tout temps.

Vous participez à la stabilité et à la croissance économique des régions et devenez partie prenante de la coopérative de solidarité, pour le bien de la collectivité. Vous partagez nos valeurs d’accorder la priorité aux objectifs destinés au bénéfice du patient.

Vous bénéficiez également de prix préférentiels destinés aux membres sur les forfaits et articles de la boutique.

Pour devenir membre particulier de la coopérative de solidarité, vous devez verser une part de qualification composée de 5 parts sociales de 10 $ pour un total à vie de 50 $ qui est remboursable lors de votre départ de la coopérative.





À titre de membre, vous pouvez participer aux assemblées générales et partager vos recommandations pour le développement de la coopérative. En plus d’avoir droit de vote pour élire le conseil d’administration, vous pourrez poser votre candidature pour siéger au conseil d’administration et contribuer plus activement.