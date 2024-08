A22 - Plantes, couleurs et fibres : une introduction à la teinture végétale avec habi habi

L’atelier traitera du nettoyage, du mordançage et de la teinture des fibres animales et végétales. Seront abordés la préparation des bains de teinture, le nuançage et l’entretien des matières colorées. Ce sera aussi l’occasion de discuter des nombreuses techniques dérivées et des déclinaisons sur supports diversifiés. De nombreuses plantes colorantes à cueillir ou à cultiver localement seront également présentées et des échantillons seront réalisés. Cet atelier se veut une invitation à s’initier tout en réfléchissant aux multiples facettes de la pratique de la teinture végétale, autant artisanale qu’artistique, rigoureuse ou éphémère.





Cette formation d'une durée de 6h se déroulera le vendredi 25 novembre 2022, de 10h à 16h.