Venez voir la production 2023-2024 de l’Épopée imaginaire : Pirates des caraïbes, une parodie musicale qui vous mène en bateau!





Gratuit pour les enfants de 10 ans et moins.





Laissez-vous bercer par cette épopée dans le monde de la piraterie. Rejoignez l’équipage de la Perle Noire et naviguez entre la Malbaie des Naufragés, Port-Royal et, sans oublier, Tortuga. Filles de gouverneur, forgerons et capitaines de navire, tous et toutes sont les bienvenu·e·s dans cette aventure d’enlèvement, de trahison et de mutinerie. Saurez-vous déchiffrer la carte qui mène jusqu’au bout du monde?