Depuis quelques années, on observe une recrudescence de la détresse psychologique chez les enfants. Les personnes qui, dans le cadre de leur fonction, interviennent auprès d’enfants vulnérables au suicide et de leur entourage peuvent s’inscrire à cette formation.





La formation Analyser le risque suicidaire chez les 5-13 ans dure 7 h et coûte 100 $ par participant(e).

Un minimum de 6 personnes est requis afin de pouvoir dispenser la formation.





Description

Plusieurs notions seront abordées : connaitre l’état de la situation des enfants suicidaires, dresser le portrait des jeunes vulnérables au suicide et les identifier, distinguer les mythes des réalités, identifier les facteurs de risque et les signes associés au suicide ainsi qu’identifier les stades de développement et expliquer la conception de la mort chez l’enfant. Une partie de la formation portera également sur les ressources disponibles et sur les manières d’accompagner et d’outiller les parents.





Public cible

La formation s'adresse aux intervenants et professionnels en contact avec des enfants.





Préalable

Avoir suivi la formation Intervenir auprès de la personne suicidaire à l’aide des bonnes pratiques





Objectifs